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11:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Как попасть на Гран-при России «Формулы-1»: инструкция для новичков

Гран-при России — 2020 станет крупнейшим международным спортивным событием года в стране. Этап чемпионата мира «Формулы-1» на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября — это грандиозный фестиваль скорости, музыки и развлечений. Если вы хотите попасть на гонку, но не знаете, как это сделать, то наша инструкция вам пригодится.

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Какой билет выбрать?

Болельщики могут приобрести билеты на одну из пяти трибун, а также в зону свободного размещения.

Главная трибуна — самая комфортная. Она имеет крышу и с нее удобнее всего смотреть за гонкой. Трибуна расположена вдоль старт-финишной прямой, напротив гаражей и паддока. Отсюда можно видеть стартовую решетку, старт и финиш гонки, пит-стопы, предстартовые церемонии и подиум. Также здесь расположены несколько ВИП-лож и места повышенного комфорта.

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Трибуны Т1 Сергея Сироткина, Т2 Виталия Петрова, Т3 Даниила Квята и Т4 расположены на внешней стороне поворотов — с первого по четвертый соответственно. С каждой из этих трибун видны различные участки трассы, на которых пилоты ведут напряженную борьбу, обгоняют соперников и иногда попадают в аварии.

Зона свободного размещения находится вокруг ледового дворца «Большой». Это традиционный для многих трасс «Формулы-1» участок на возвышении, где нет выделенных сидячих мест, а зрители располагаются как им удобно. Из разных мест этой зоны видны повороты с четвертого по восьмой. Билеты в зону свободного размещения самые недорогие — они не дают права на посещение «Сочи Автодрома» в четверг, 24 сентября, когда в отсутствие заездов проходят некоторые развлекательные мероприятия.

Со всех трибун «Сочи Автодрома» и из зоны свободного размещения можно следить за гонкой на большом экране.

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Как приехать в Сочи?

Попасть в Сочи проще всего на самолете. Международный аэропорт находится в Адлере всего в нескольких километрах от автодрома. В бархатный сезон сюда прилетают самолеты примерно 40 авиакомпаний из более чем 60 городов России и других стран. Аэропорт Сочи был реконструирован к Олимпийским играм и соответствует всем международным стандартам. От него ходят электрички на вокзал Адлера.

Также в Сочи можно добраться на поезде. Сюда ходят составы из большого количества городов и регионов страны. До Адлера доедут все поезда, которые следуют на юг дальше Туапсе. Эта железнодорожная линия расположена преимущественно вдоль берега моря и проходит через центр Сочи. А некоторые поезда доезжают прямо до станции «Имеретинский курорт» (вокзал «Олимпийский парк»), которая находится перед входом на «Сочи Автодром». На ней также останавливаются пассажирские составы, следующие до Сухума.

В Сочи можно приехать и на автомобиле. Основная дорога в Сочи А-147 является частью европейского маршрута Е-97. На ней есть несколько непростых участков горного серпантина. Из Москвы к А-147 ведет трасса М-4 «Дон».

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Как добраться до «Сочи Автодрома»?

В Сочи самым комфортным и быстрым способом перемещения является электричка «Ласточка». Сесть на нее и доехать до Олимпийского парка можно на вокзалах в Адлере и Сочи, и на многих других остановках вдоль черноморского побережья. «Ласточки» ходят до Олимпийского парка и из Красной Поляны, где есть два вокзала — «Роза Хутор» и «Эсто-Садок». Все электрички в любом случае следуют через вокзал Адлера, так что при необходимости здесь можно сделать пересадку.

Рядом с главным входом на «Сочи Автодром» расположен и крупный автобусный хаб. Это конечная остановка маршрутов, которые подъезжают к Олимпийскому парку. Сюда едут автобусы из разных микрорайонов Адлера, а также из Сочи и Красной Поляны.

По территории рядом с Олимпийским парком в дни Гран-при следуют бесплатные шаттлы, которые останавливаются возле автодрома и крупных гостиниц.

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Где жить?

Благодаря Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи появилось большое количество современных комфортабельных отелей самого высокого уровня. Отличные гостиницы можно найти в Имеретинской низменности, где находится Олимпийский парк, в центре Сочи и на горных курортах в районе Красной Поляны.

Наилучший вариант при выборе жилья на время Гран-при России — воспользоваться специальным предложением «Билет + Отель». В таком случае вы получаете по выгодной цене билет на гонку и проживание в гостинице. Например, сейчас один из таких пакетов можно приобрести по цене всего 5690 рублей за человека. Он включает билет в зону свободного размещения на трассе и проживание в двухместном номере гостиницы Riders Lodge в течение трех ночей.

Пакеты «Билет + Отель» предусмотрены для десяти гостиничных комплексов возле Олимпийского парка и Красной Поляны. На выбор предлагаются места проживания различного уровня: от двух до пяти звезд. Все покупатели пакета «Билет + Отель» с гостиницами в Красной Поляне получают бесплатный трансфер на Гран-при России и обратно.

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Еда и развлечения

В Сочи работает большое количество различных ресторанов, в том числе ресторанов высокой кухни, кафе, буфетов, столовых и точек продаж фаст-фуда.

В дни проведения Гран-при России промоутеры также организуют для посетителей несколько способов перекусить, чтобы набраться сил между гонками и развлечениями.

На территории Олимпийского парка устанавливаются шатры, в которых подаются преимущественно горячие блюда, также работают фудтраки и буфеты, где можно приобрести в том числе хот-доги, бургеры и пиццу. В мобильных киосках продаются сладости и мороженое, кроме того, на территории парка расположено множество вендинговых аппаратов со снеками и напитками. Также есть точки с детским питанием, вегетарианскими блюдами и постным меню.

Гран-при России известен своей масштабной развлекательной программой, которая является дополнительным стимулом для многих болельщиков. Многие подробности мероприятий 2020 года еще будут анонсированы и гостей ждут приятные сюрпризы. Уже известно, что музыкальным хедлайнером станет Земфира, которая выступит в Олимпийском парке в субботу, 26 сентября. Посещение концерта входит в стоимость билета на гонку.

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Сейчас попасть на Гран-при России можно по выгодной цене. До 23 августа включительно билеты предлагаются по выгодной цене, а с 24 августа наступит финальная фаза продаж и их стоимость возрастет. Успейте купить их на https://f1.sochiautodrom.ru.

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