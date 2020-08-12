Как попасть на Гран-при России «Формулы-1»: инструкция для новичков

Болельщики могут приобрести билеты на одну из пяти трибун, а также в зону свободного размещения.
Главная трибуна — самая комфортная. Она имеет крышу и с нее удобнее всего смотреть за гонкой. Трибуна расположена вдоль
Трибуны Т1 Сергея Сироткина, Т2 Виталия Петрова, Т3 Даниила Квята и Т4 расположены на внешней стороне поворотов — с первого по четвертый соответственно. С каждой из этих трибун видны различные участки трассы, на которых пилоты ведут напряженную борьбу, обгоняют соперников и иногда попадают в аварии.
Зона свободного размещения находится вокруг ледового дворца «Большой». Это традиционный для многих трасс «Формулы-1» участок на возвышении, где нет выделенных сидячих мест, а зрители располагаются как им удобно. Из разных мест этой зоны видны повороты с четвертого по восьмой. Билеты в зону свободного размещения самые недорогие — они не дают права на посещение «Сочи Автодрома» в четверг, 24 сентября, когда в отсутствие заездов проходят некоторые развлекательные мероприятия.
Со всех трибун «Сочи Автодрома» и из зоны свободного размещения можно следить за гонкой на большом экране.
Попасть в Сочи проще всего на самолете. Международный аэропорт находится в Адлере всего в нескольких километрах от автодрома. В бархатный сезон сюда прилетают самолеты примерно 40 авиакомпаний из более чем 60 городов России и других стран. Аэропорт Сочи был реконструирован к Олимпийским играм и соответствует всем международным стандартам. От него ходят электрички на вокзал Адлера.
Также в Сочи можно добраться на поезде. Сюда ходят составы из большого количества городов и регионов страны. До Адлера доедут все поезда, которые следуют на юг дальше Туапсе. Эта железнодорожная линия расположена преимущественно вдоль берега моря и проходит через центр Сочи. А некоторые поезда доезжают прямо до станции «Имеретинский курорт» (вокзал «Олимпийский парк»), которая находится перед входом на «Сочи Автодром». На ней также останавливаются пассажирские составы, следующие до Сухума.
В Сочи можно приехать и на автомобиле. Основная дорога в Сочи А-147 является частью европейского маршрута Е-97. На ней есть несколько непростых участков горного серпантина. Из Москвы к А-147 ведет трасса М-4 «Дон».
В Сочи самым комфортным и быстрым способом перемещения является электричка «Ласточка». Сесть на нее и доехать до Олимпийского парка можно на вокзалах в Адлере и Сочи, и на многих других остановках вдоль черноморского побережья. «Ласточки» ходят до Олимпийского парка и из Красной Поляны, где есть два вокзала — «Роза Хутор» и «Эсто-Садок». Все электрички в любом случае следуют через вокзал Адлера, так что при необходимости здесь можно сделать пересадку.
Рядом с главным входом на «Сочи Автодром» расположен и крупный автобусный хаб. Это конечная остановка маршрутов, которые подъезжают к Олимпийскому парку. Сюда едут автобусы из разных микрорайонов Адлера, а также из Сочи и Красной Поляны.
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Благодаря Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи появилось большое количество современных комфортабельных отелей самого высокого уровня. Отличные гостиницы можно найти в Имеретинской низменности, где находится Олимпийский парк, в центре Сочи и на горных курортах в районе Красной Поляны.
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В Сочи работает большое количество различных ресторанов, в том числе ресторанов высокой кухни, кафе, буфетов, столовых и точек продаж
В дни проведения
На территории Олимпийского парка устанавливаются шатры, в которых подаются преимущественно горячие блюда, также работают фудтраки и буфеты, где можно приобрести в том числе
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