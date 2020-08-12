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16:03 (мск), источник: Autosport.com.ru

Алексей Титов: Гран При России примет до 30 тысяч зрителей

Генеральный директор «Росгонок» рассказал о планах организаторов Гран При России.

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Гран При России Формулы 1 пройдёт 25—27 сентября и станет одним из первых этапов в сезоне-2020, который пройдёт со зрителями. Генеральный директор компании-промоутера этапа АНО «Росгонки» Алексей Титов поделился планами организаторов в интервью британскому изданию Autosport.

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«На три месяца мы были вынуждены полностью приостановить продажу билетов, — рассказал Алексей изданию. — Сейчас они постепенно возобновляются. Правительство страны поддержало проведение гонки, а недавно мы сделали анонс развлекательной программы. Было бы преждевременно говорить о числе проданных билетов, но в целом ясно, какие ограничения накладывает ситуация с коронавирусом. На данный момент мы обсуждаем цифру в 50% от общей вместимости Олимпийского парка, в которую в том числе войдёт вместимость трибун. Это даёт максимальное число зрителей в диапазоне от 30 до 32 тысяч человек. Хотя на трибунах будут болельщики, нам пришлось отказаться от таких видов развлечений, как доступ в паддок и автограф-сессии. В ближайшем будущем мы расскажем, какие мероприятия проведём вместо этого. Паддок будет закрыт, в том числе для прессы, и в нём будет действовать протокол FIA. Так что в этом отношении Гран При России ничем не будет отличаться от других гонок в календаре, кроме того, что болельщики смогут прийти и поддержать любимых гонщиков».

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