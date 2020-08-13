Даниил Квят опубликовал фото прогулки с дочкой

Источник: Инстаграм "danydk1"

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят опубликовал в Instagram фото прогулки с дочкой по улице в Монако.

Квят и его подруга Келли Пике стали родителями в июле прошлого года. Девочку назвали Пенелопой. А в начале этого года стало известно о расставании Даниила и Келли. Сама пара никак эту информацию долгое время не комментировала, и лишь в апреле Пике подтвердила, что они с Квятом остались друзьями.