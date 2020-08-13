Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Атлетико
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
14.08
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
14.08
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
14.08
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
25
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
15:21 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят опубликовал фото прогулки с дочкой

Российский гонщик и его годовалая дочка Пенелопа прогулялись по улице в Монако.

Наверх
Источник: Инстаграм "danydk1"

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят опубликовал в Instagram фото прогулки с дочкой по улице в Монако.

Квят и его подруга Келли Пике стали родителями в июле прошлого года. Девочку назвали Пенелопой. А в начале этого года стало известно о расставании Даниила и Келли. Сама пара никак эту информацию долгое время не комментировала, и лишь в апреле Пике подтвердила, что они с Квятом остались друзьями.

Период пандемии Квят провёл у себя дома в Монако, а Келли, судя по Instagram, в Бразилии или США. В марте российский гонщик даже опубликовал изображение, сделанное при общении со своей маленькой дочкой по скайпу. И, похоже, что теперь он наконец-то встретился с Пенелопой.

Читайте также
 Сыровато, но перспективно. Преимущества и недостатки F1 TV
Никаких больше вечеринок. Ф1 запретит особый режим мотора со Спа
ЛЧ, мы тебя ждали. ПСЖ устроил ремейк финала МЮ — «Бавария»
Российский клуб сообщил о 10 случаях заражения коронавирусом
Илья Авербух рассказал о конфликте между Тутберидзе и Плющенко
Что такое бигмаркет и как не потеряться в мире ставок
Американка из UFC посетовала на образ «красивой мордашки» (фото)
Мирча Луческу оценил шансы «Шахтера» на победу в Лиге Европы
Александр Анюков начнет тренерскую карьеру в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь