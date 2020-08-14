Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Бавария
Хоккей. НХЛ
22:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Ахмат
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Химки
11
Хоккей. НХЛ
15.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Премьер-лига
18:00
Арсенал Т
Уфа
23
Хоккей. НХЛ
15.08
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.08
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Альфа Таури» рассказали о проблемах Квята в первой тренировке

Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги свободных практик Гран-при Испании для своих пилотов, рассказав, с какими проблемами столкнулся Даниил Квят в ходе первой сессии.

Наверх
Источник: Reuters

«К сожалению, в первой практике на машине Даниила возникла мелкая проблема с гидравликой, которую мы смогли устранить и выпустить его на трассу, но он упустил некоторое время на трассе, из-за чего оказался в роли догоняющего.

Читайте также
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?

Трасса была очень жаркой, так что оба пилота жаловались на сцепление и баланс. Мы проанализировали данные между тренировками и внесли небольшие изменения. Думаю, мы продемонстрировали шаг вперёд и сумели поднять свою конкурентоспособность. Пьер проехал хороший круг на мягких шинах, в то время как Даниил ещё может прибавить, ведь он провёл на трассе меньше времени.

Короткие серии в целом выглядели достойно, в соответствии с ожиданиями, и мы были довольны длинными сериями кругов. Так что мы настроены позитивно перед оставшейся частью уик-энда", — приводит слова Эддолса пресс-служба команды.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Гол Нобоа спас «Сочи» от поражения в матче против «Химок»
«Уфа» и «Арсенал» забили пять голов в матче чемпионата России
Опубликованы доходы министра спорта России
Как не потеряться в мире ставок: помогаем разобраться
Веретенников будет исполнять обязанности Слуцкого в «Рубине»
Transfermarkt признал Карпина лучшим тренером прошлого сезона
ПСЖ оштрафован по итогам матча Лиги чемпионов с «Аталантой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь