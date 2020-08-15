Квят — 16-й в третьей тренировке ГП Испании, сессию завершили досрочно из-за аварии Окона

Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторая позиция у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».



Даниил Квят из «Ред Булл» стал 16-м, его напарник Пьер Гасли показал седьмое время.



Сессия была завершена досрочно из-за аварии Эстебана Окона — француз пытался избежать столкновения с Кевином Магнуссеном и разбил машину.



Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.17,222

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,151

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,515

4. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,824

5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,874

6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,971

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,989

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,087

9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,149

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,162

11. Эстебан Окон («Рено») — +1,380

12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,485

13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,488

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,499

15. Ландо Норрис («Макларен») — +1,581

16. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,630

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,718

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,953

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,075

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,542.