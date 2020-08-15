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15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят — 16-й в третьей тренировке ГП Испании, сессию завершили досрочно из-за аварии Окона

На автодроме Каталунья в Барселоне завершилась третья тренировка Гран-при Испании.

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Источник: Reuters

Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторая позиция у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Даниил Квят из «Ред Булл» стал 16-м, его напарник Пьер Гасли показал седьмое время.

Сессия была завершена досрочно из-за аварии Эстебана Окона — француз пытался избежать столкновения с Кевином Магнуссеном и разбил машину.

Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.17,222
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,151
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,515
4. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,824
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,874
6. Шарль Леклер («Феррари») — +0,971
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,989
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,087
9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,149
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,162
11. Эстебан Окон («Рено») — +1,380
12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,485
13. Ромен Грожан («Хаас») — +1,488
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,499
15. Ландо Норрис («Макларен») — +1,581
16. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,630
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,718
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,953
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,075
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,542.

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