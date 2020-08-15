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17:24 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Испании, Даниил Квят — 12-й

Действующий чемпион мира Формулы-1 завоевал 92-й поул в карьере.

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Шестикратный и действующий чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Испании, завоевав четвертый поул в сезоне-2020 и 92-й в карьере.

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Гонщик Mercedes задавал темп в двух первых сегментах и с первой попытки в финале основался на первой строчке с результатом 1.15,584 и отрывом 0,059 секунды от Валттери Боттаса.

На второй попытке Хэмилтон прибавить не смог и проехал на 0,4 секунды медленнее, чем в первой. Боттас шел с улучшением, причем с быстрейшим временем на втором секторе, но на финишной черте проиграл 0,075 секунды.

Третьим, как и на всех трех тренировках, стал гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен, но Хэмилтону голландец проиграл 0,7 секунды. Топ-5 замкнули пилоты Racing Point Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский гонщик Даниил Квят в шестой раз в сезоне проиграл напарнику по AlphaTauri Пьеру Гасли и показал 12-е время.

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