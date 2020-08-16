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18:13 (мск), источник: ТАСС

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании «Формулы-1» и превзошел рекорд Шумахера по подиумам

ТАСС, 16 августа. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании чемпионата мира в классе машин «Формула-1». Этап прошел на автодроме «Каталунья» в Барселоне.

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Источник: AP 2020

Второе место занял нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал финн Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил гонку на 12-м месте, его партнер по команде француз Пьер Гасли пришел к финишу девятым. Квят по ходу гонки получил штраф в пять секунд за игнорирование синих флагов (показываются круговым гонщикам, когда их проходят лидеры), однако это не повлияло на позицию российского пилота в финишном протоколе.

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Для Хэмилтона этот подиум стал 156-м в карьере, он превзошел рекорд немца Михаэля Шумахера (155). Хэмилтон одержал 88-ю победу и приблизился к рекорду Шумахера (91). Эта победа в Гран-при Испании стала для британца четвертой кряду и пятой в карьере, рекордсменом является Шумахер, который побеждал на трассе в Барселоне шесть раз. Боттас оказался на пьедестале в 50-й раз в карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог завершить гонку из-за проблем с мотором, он стал единственным гонщиком, не сумевшим финишировать.

В индивидуальном зачете лидирует Хэмилтон, который набрал 132 очка, следом идет Ферстаппен (95), третьим — Боттас (89). Квят после шести этапов располагается на 16-й строчке (2).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 28 по 30 августа.

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