Хэмилтон выиграл Гран-при Испании «Формулы-1» и превзошел рекорд Шумахера по подиумам
ТАСС, 16 августа. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем
ТАСС, 16 августа. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем
Второе место занял нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал финн Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил гонку на 12-м месте, его партнер по команде француз Пьер Гасли пришел к финишу девятым. Квят по ходу гонки получил штраф в пять секунд за игнорирование синих флагов (показываются круговым гонщикам, когда их проходят лидеры), однако это не повлияло на позицию российского пилота в финишном протоколе.
Для Хэмилтона этот подиум стал 156-м в карьере, он превзошел рекорд немца Михаэля Шумахера (155). Хэмилтон одержал 88-ю победу и приблизился к рекорду Шумахера (91). Эта победа в
Пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог завершить гонку
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Бельгии с 28 по 30 августа.