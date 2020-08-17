Маттиа Бинотто: Феттель расстроен тем, что уходит из Ferrari

«Себастьян расстроен тем, что в следующем году он не будет частью команды, отчего и случаются такие комментарии, — цитирует Бинотто GrandPX. — Когда он говорит такие вещи, он просто хочеть дать понять, что советы на будущее — больше не его дело. У нас нет никаких недопониманий, просто мы ничего не скрываем и говорим открыто, в отличие от других команд. Некоторые ставят под сомнение нашу стратегию, но посмотрите на результаты в последних гонках и поймёте, что решения были верными. Впрочем, я только приветствую дискуссию».