Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Шахтер Д
Хоккей. НХЛ
22:00
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
18.08
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
18.08
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
01
Все события
Фоторепортажи
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
15:14 (мск), источник: Autosport.com.ru

Маттиа Бинотто: Феттель расстроен тем, что уходит из Ferrari

Руководитель Скудерии объяснил колкости немецкого гонщика в последних Гран При.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто вновь исключил наличие в команде конфликта с Себастьяном Феттелем.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моё мнение больше ничего не значит», — сказал немец в эфире немецкого Sky в ответ на вопрос о том, какие уроки Ferrari стоит извлечь из этого уик-энда.

«Себастьян расстроен тем, что в следующем году он не будет частью команды, отчего и случаются такие комментарии, — цитирует Бинотто GrandPX. — Когда он говорит такие вещи, он просто хочеть дать понять, что советы на будущее — больше не его дело. У нас нет никаких недопониманий, просто мы ничего не скрываем и говорим открыто, в отличие от других команд. Некоторые ставят под сомнение нашу стратегию, но посмотрите на результаты в последних гонках и поймёте, что решения были верными. Впрочем, я только приветствую дискуссию».

Читайте также
 Майкл Маси: Перес и Квят превысили все возможные пределы
Маттиа Бинотто: Феттель расстроен тем, что уходит из Ferrari
Испытание «Баварии» и мечта Неймара: интриги полуфиналов ЛЧ
Все ли кончено для Ови. Отыграться с 0:3 в КС почти невозможно
Игроки «Барселоны» выдвинули требования руководству клуба
Тарасова оценила будущее Трусовой и Косторной после Тутберидзе
«Спартак», скорее всего, поедет в Уфу без Тедеско
На AliExpress распродают крутые кроссовки с огромными скидками
Проворов удивляет фанатов неутомимостью. «Флайерз» ведут в серии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь