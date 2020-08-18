Алексей Попов: Квяту надо что-то делать в квалификации
На Гран При Испании российский гонщик в девятый раз подряд проиграл Пьеру Гасли.
На Гран При Испании российский гонщик в девятый раз подряд проиграл Пьеру Гасли.
Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением по поводу отставания Даниила Квята от напарника по AlphaTauri Пьера Гасли в квалификации.
На Гран При Испании в прошлый
«В AlphaTauri 6:0. И недавно я прочитал такую статистику. Понятно, что это было давно, но три последних Гран При прошлого сезона тоже были в пользу Гасли, так что у него сейчас серия из девяти побед подряд, — сказал Попов в своем подкасте “Гаснут огни”. — Но в гонке у Дани есть темп, и есть борьба, обгоны, работа с шинами. Иногда он впереди Гасли, иногда — нет, когда, как в этот раз,