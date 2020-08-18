Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Химки
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
Рубин
10
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Арсенал Т
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
22:00
Монреаль Канадиенс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
19.08
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
19.08
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
19.08
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
13
Все события
Фоторепортажи
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
8«Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ
16:27 (мск), источник: Autosport.com.ru

Алексей Попов: Квяту надо что-то делать в квалификации

На Гран При Испании российский гонщик в девятый раз подряд проиграл Пьеру Гасли.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением по поводу отставания Даниила Квята от напарника по AlphaTauri Пьера Гасли в квалификации.

На Гран При Испании в прошлый уик-энд российский гонщик в шестой раз из шести возможных в первой трети сезона-2020 проиграл французу в квалификационной дуэли.

«В AlphaTauri 6:0. И недавно я прочитал такую статистику. Понятно, что это было давно, но три последних Гран При прошлого сезона тоже были в пользу Гасли, так что у него сейчас серия из девяти побед подряд, — сказал Попов в своем подкасте “Гаснут огни”. — Но в гонке у Дани есть темп, и есть борьба, обгоны, работа с шинами. Иногда он впереди Гасли, иногда — нет, когда, как в этот раз, что-то не получается по тактике. Но в квалификации, конечно, надо что-то делать, потому что от места на старте многое зависит, особенно на необгонных трассах».

Читайте также
 Роберт Шварцман вернулся на подиум. Итоги этапов Ф2 и Ф3
Отмена режима вечеринки – шанс для Ferrari. А что это, с чем его едят?
«Спартак» отправился на матч РПЛ против «Уфы» без Тедеско
Двукратному чемпиону ОИ грозит тюрьма за хранение наркотиков
«Мотивация — играть в топ-клубе». Ловрен о переходе в «Зенит»
Кучеров, Василевский и Сергачев в шаге от реванша с «Коламбусом»
Иностранные фанаты восхитились голом Миранчука, вспомнив Зидана
«Барселона» объявила о предстоящей реструктуризации команды
Смерть 17-летнего футболиста заинтересовала Следственный комитет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь