Алексей Попов: Квяту надо что-то делать в квалификации

«В AlphaTauri 6:0. И недавно я прочитал такую статистику. Понятно, что это было давно, но три последних Гран При прошлого сезона тоже были в пользу Гасли, так что у него сейчас серия из девяти побед подряд, — сказал Попов в своем подкасте “Гаснут огни”. — Но в гонке у Дани есть темп, и есть борьба, обгоны, работа с шинами. Иногда он впереди Гасли, иногда — нет, когда, как в этот раз, что-то не получается по тактике. Но в квалификации, конечно, надо что-то делать, потому что от места на старте многое зависит, особенно на необгонных трассах».