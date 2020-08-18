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18 августа, источник: Autosport.com.ru

Турецкий журналист: FIA одобрила проведение гонки Формулы 1 в Стамбуле

Вопрос о возвращении Турции в календарь решен на 99%

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Турция находится в шаге от возвращения в календарь Формулы 1 после восьми лет отсутствия.

Несмотря на все разговоры о невозможности проведения этапа, еще на прошлой неделе появились слухи, что Стамбул-парк примет гонку 13—15 ноября. И в понедельник вечером ведущий программы Spor Saat на местном Bloomberg HT подтвердил эту информацию.

«Я получил сообщение от главы Турецкой автомобильной федерации Эрена Уклертопраги. Он написал, что президент FIA Жан Тодт одобрил проведение гонки. Вопрос об организации решен на 99%», — сказал в эфире ведущий Фатих Алтайлы.

Возможный график четырех финальных этапов сезона-2020:

13—15 ноября — Турция
27—29 ноября — Бахрейн
4—6 декабря — Бахрейн
11—13 декабря — Абу-Даби.

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