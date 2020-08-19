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15:35 (мск), источник: Autosport.com.ru

Все команды Формулы-1 подписали новый Договор Согласия

Руководство чемпионата объявило о заключении соглашения со всеми участниками до 2025 года.

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Формула-1 объявила о том, что все десять команд подписали новый Договор Согласия, который определит условия участия в чемпионате мира в следующие пять лет.

Во вторник по отдельности о подписании заявили Ferrari, Williams и McLaren. А в среду утром новые условия приняли и семь остальных команд.

«Ранее в этом году мы сказали, что из-за нестабильной обстановки в связи с пандемией коронавируса нам потребуется дополнительное время для подписания Договора Согласия. И мы рады, что в августе достигли соглашения со всеми десятью командами по поводу долгосрочных планов и будущего нашего спорта, — прокомментировал генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри. — Новый Договор Согласия в сочетании с новыми правилами в 2022-м станет основой для более справедливых финансовых условиях и сокращения разрыва между командами на трассе».

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