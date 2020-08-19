Все команды Формулы-1 подписали новый Договор Согласия
Руководство чемпионата объявило о заключении соглашения со всеми участниками до 2025 года.
Руководство чемпионата объявило о заключении соглашения со всеми участниками до 2025 года.
Формула-1 объявила о том, что все десять команд подписали новый Договор Согласия, который определит условия участия в чемпионате мира в следующие пять лет.
Во вторник по отдельности о подписании заявили Ferrari, Williams и McLaren. А в среду утром новые условия приняли и семь остальных команд.
«Ранее в этом году мы сказали, что