Все команды Формулы-1 подписали новый Договор Согласия

Формула-1 объявила о том, что все десять команд подписали новый Договор Согласия, который определит условия участия в чемпионате мира в следующие пять лет.

Во вторник по отдельности о подписании заявили Ferrari, Williams и McLaren. А в среду утром новые условия приняли и семь остальных команд.