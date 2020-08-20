Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Сент-Джозефс
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Рунавик
Барри Таун
Футбол. Еврокубки
20:30
Санта-Колома
Искра Д
Футбол. Еврокубки
21:00
Гленторан
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
21:30
Колрейн
Ла Фиорита
Хоккей. НХЛ
21.08
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
35
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
16:01 (мск), источник: Autosport.com.ru

Хельмут Марко рассказал о возможности замены Даниила Квята

Спортивный консультант Red Bull прокомментировал перспективы россиянина в AlphaTauri.

Наверх
Источник: Reuters

Спортивный директор Red Bull Хельмут Марко в интервью изданию Speedweek прокомментировал выступления российского гонщика Даниила Квята в команде AlphaTauri в текущем сезоне.

Читайте также
Алексей Попов: Квяту надо что-то делать в квалификации

За шесть первых гонок сезона-2020 Квят набрал два очка против 14 у своего напарника Пьера Гасли, ни разу не опередив его в квалификации.

«Даниил выступает не так, как мы рассчитывали, — заявил Марко. — Впрочем, впереди ещё больше половины сезона.

Сейчас в нашей программе есть два гонщика, которые находятся на пути к получению суперлицензии: это Цунода в Формуле 2 и Лоусон в Формуле 3. Но мы не думаем о том, чтобы заменить Квята.

Что касается Алекса Албона, то в его неудачной гонке в Барселоне отчасти виноват гоночный инженер. Это был его худший Гран При за Red Bull, но пока он продолжает прогрессировать, его место не подлежит сомнению.

 Хельмут Марко рассказал о возможности замены Даниила Квята
Фото: Семь синих флагов Серхио Переса
«Лион» сделал все, что мог. И «Бавария» неплохо потренировалась
В «Спартаке» назвали возможную дату дебюта Кокорина
Отомстить за Федора: станет ли ученик Емельяненко чемпионом?
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
Путинцева готовится к Открытому чемпионату США на пляже (фото)
Семак: Лимит — зло. Его нужно смягчать
«Аякс» предложил «Барселоне» 15 млн евро за Луиса Суареса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь