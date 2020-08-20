Хельмут Марко рассказал о возможности замены Даниила Квята

Источник: Reuters

Спортивный директор Red Bull Хельмут Марко в интервью изданию Speedweek прокомментировал выступления российского гонщика Даниила Квята в команде AlphaTauri в текущем сезоне.

За шесть первых гонок сезона-2020 Квят набрал два очка против 14 у своего напарника Пьера Гасли, ни разу не опередив его в квалификации.

«Даниил выступает не так, как мы рассчитывали, — заявил Марко. — Впрочем, впереди ещё больше половины сезона.

Сейчас в нашей программе есть два гонщика, которые находятся на пути к получению суперлицензии: это Цунода в Формуле 2 и Лоусон в Формуле 3. Но мы не думаем о том, чтобы заменить Квята.