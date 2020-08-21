Инвестиционная компания «Дорилтон Кэпитал» купила команду «Формулы-1» «Уильямс»

Продажа команды данной компании стала заключительным шагом в пересмотренной стратегии «Уильямса». Концерн сохранит свое название и место базирования. «Уильямс» рассчитывает, что соглашение поможет команде финансово, что позволит более успешно выступать по новому договору команд и «Формулы-1», который вступит в силу в 2021 году.

На протяжении двух последних сезонов «Уильямс» замыкал таблицу Кубка конструкторов. В текущем сезоне «Уильямс» является единственной командой, не сумевшей набрать ни одного очка. Болиды «Уильямса» выступают в «Формуле-1» с конца 1970-х, они приняли участие в 750 Гран-при. «Уильямс» девять раз побеждал в Кубке конструкторов, семь раз пилоты команды выигрывали индивидуальный зачет.