Инвестиционная компания «Дорилтон Кэпитал» купила команду «Формулы-1» «Уильямс»
ТАСС, 21 августа. Команда чемпионата мира в классе машин «Формула-1» «Уильямс» была продана американской инвестиционной компании «Дорилтон Кэпитал». Об этом сообщает
ТАСС, 21 августа. Команда чемпионата мира в классе машин «Формула-1» «Уильямс» была продана американской инвестиционной компании «Дорилтон Кэпитал». Об этом сообщает
Продажа команды данной компании стала заключительным шагом в пересмотренной стратегии «Уильямса». Концерн сохранит свое название и место базирования. «Уильямс» рассчитывает, что соглашение поможет команде финансово, что позволит более успешно выступать по новому договору команд и «Формулы-1», который вступит в силу в 2021 году.
На протяжении двух последних сезонов «Уильямс» замыкал таблицу Кубка конструкторов. В текущем сезоне «Уильямс» является единственной командой, не сумевшей набрать ни одного очка. Болиды «Уильямса» выступают в «Формуле-1» с конца 1970-х, они приняли участие в 750