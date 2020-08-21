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18:27 (мск), источник: Autosport.com.ru

Себастьян Феттель объяснил, почему у него нет менеджера

Немецкий гонщик — один из немногих в современной Формуле 1, кто занимается своей карьерой самостоятельно.

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Источник: Reuters

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель — один из немногих гонщиков, который обходится без услуг менеджер и самостоятельно занимается карьерой.

«Почему у меня нет менеджера? Хороший вопрос! — сказал Феттель немецкому Sky Sport. — Возможно, при решении каких-то вопросов менеджер помог бы. Но я уже давно работаю один и привык.

В конце концов, жизнь такова, что при возникновении проблем никто не будет заинтересован в их решении так, как ты сам.

По окончании сезона-2020 Феттель покинет Ferrari. По слухам, в дни проведения Гран При Бельгии в следующие выходные немец и команда Racing Point объявят о многолетнем контракте.

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