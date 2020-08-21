Себастьян Феттель объяснил, почему у него нет менеджера

Источник: Reuters

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель — один из немногих гонщиков, который обходится без услуг менеджер и самостоятельно занимается карьерой.

«Почему у меня нет менеджера? Хороший вопрос! — сказал Феттель немецкому Sky Sport. — Возможно, при решении каких-то вопросов менеджер помог бы. Но я уже давно работаю один и привык.

В конце концов, жизнь такова, что при возникновении проблем никто не будет заинтересован в их решении так, как ты сам.