Сергей Сироткин: Гран При России-2020 станет уникальным событием

«Гран При России в этом году станет первым этапом в календаре чемпионата мира, который пройдет со зрителями, — цитирует Сироткина пресс-служба Сочи Автодрома. — Огромное спасибо команде “Росгонок” и Сочи Автодрома, которые проделали огромную работу, чтобы дать всем такую возможность. Не исключаю, что это может быть единственный этап в году, на котором, пусть и в ограниченном количестве, появятся зрители. Это делает его уникальным и особенным. Очень надеюсь, что многие болельщики смогут туда приехать, потому что в этом году, возможно, посетить Формулу 1 больше не удастся».