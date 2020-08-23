Сергей Сироткин: Гран При России-2020 станет уникальным событием
Резервный гонщик Renault поделился ожиданиями от этапа на Сочи Автодроме.
Резервный гонщик Renault поделился ожиданиями от этапа на Сочи Автодроме.
Резервный гонщик Renault Сергей Сироткин рассказал, почему этап Формулы-1 в Сочи Автодроме в 2020 году будет особенным.
«Гран При России в этом году станет первым этапом в календаре чемпионата мира, который пройдет со зрителями, — цитирует Сироткина
Гран При России-2020 пройдет с 24 по 27 сентября.