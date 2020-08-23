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00:18 (мск), источник: Autosport.com.ru

Сергей Сироткин: Гран При России-2020 станет уникальным событием

Резервный гонщик Renault поделился ожиданиями от этапа на Сочи Автодроме.

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Источник: РИА "Новости"

Резервный гонщик Renault Сергей Сироткин рассказал, почему этап Формулы-1 в Сочи Автодроме в 2020 году будет особенным.

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«Гран При России в этом году станет первым этапом в календаре чемпионата мира, который пройдет со зрителями, — цитирует Сироткина пресс-служба Сочи Автодрома. — Огромное спасибо команде “Росгонок” и Сочи Автодрома, которые проделали огромную работу, чтобы дать всем такую возможность. Не исключаю, что это может быть единственный этап в году, на котором, пусть и в ограниченном количестве, появятся зрители. Это делает его уникальным и особенным. Очень надеюсь, что многие болельщики смогут туда приехать, потому что в этом году, возможно, посетить Формулу 1 больше не удастся».

Гран При России-2020 пройдет с 24 по 27 сентября.

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