Даниил Квят против Пьера Гасли. Сравнительная статистика гонщиков AlphaTauri
Статистика, к сожалению, не в пользу российского гонщика.
Статистика, к сожалению, не в пользу российского гонщика.
Квалификационный счет между напарниками 6:0 в пользу француза, но в гонках у них равный счет — 3:3. Однако на счету Гасли в семь раз больше очков — 14 против 2. Но при этом у Пьера всего один сход — в Венгрии, где у него сломалась коробка передач. Квят сошел дважды, в Австрии и Великобритании,
«Даниил выступает не так, как мы рассчитывали. Но впереди ещё больше половины сезона», — заявил на прошлой неделе спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.