Даниил Квят против Пьера Гасли. Сравнительная статистика гонщиков AlphaTauri

Квалификационный счет между напарниками 6:0 в пользу француза, но в гонках у них равный счет — 3:3. Однако на счету Гасли в семь раз больше очков — 14 против 2. Но при этом у Пьера всего один сход — в Венгрии, где у него сломалась коробка передач. Квят сошел дважды, в Австрии и Великобритании, из-за прокола колеса. Лучшее достижение Квята на старте — 12-е место, а на финише — 10-е, у Гасли наивысшее достижение как в квалификации, так и в гонке — седьмое место.