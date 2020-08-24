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16:16 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят против Пьера Гасли. Сравнительная статистика гонщиков AlphaTauri

Статистика, к сожалению, не в пользу российского гонщика.

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Медиа-служба Формулы-1 сравнила выступление гонщиков AlphaTauri Пьера Гасли и Даниила Квята в первых шести Гран При сезона-2020.

Квалификационный счет между напарниками 6:0 в пользу француза, но в гонках у них равный счет — 3:3. Однако на счету Гасли в семь раз больше очков — 14 против 2. Но при этом у Пьера всего один сход — в Венгрии, где у него сломалась коробка передач. Квят сошел дважды, в Австрии и Великобритании, из-за прокола колеса. Лучшее достижение Квята на старте — 12-е место, а на финише — 10-е, у Гасли наивысшее достижение как в квалификации, так и в гонке — седьмое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Даниил выступает не так, как мы рассчитывали. Но впереди ещё больше половины сезона», — заявил на прошлой неделе спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.

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