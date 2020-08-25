СМИ: Экс-руководитель команд «Формулы-1» Бриаторе заразился коронавирусом

Бриаторе оказался в больнице в понедельник вечером. Коронавирус у бизнесмена был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Бриаторе просил и добился, чтобы его поместили в специальную палату, где пациенты платят за более качественное лечение. Отмечается, что это вызвало споры в больнице, так как эти палаты не подготовлены для лечения больных COVID-19, для них предусмотрено изолированное помещение. В связи с этим из-за Бриаторе может сложиться опасная ситуация для тех, кто работает или находится в больнице.