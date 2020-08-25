СМИ: Экс-руководитель команд «Формулы-1» Бриаторе заразился коронавирусом
Бывший руководитель команд «Формулы-1» «Бенеттон» и «Рено» итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе заразился коронавирусом, сообщает L’Espresso.
Бывший руководитель команд «Формулы-1» «Бенеттон» и «Рено» итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе заразился коронавирусом, сообщает L’Espresso.
Бриаторе находится в одной из больниц Милана. Состояние 70-летнего бизнесмена оценивается как «серьезное».
Бриаторе оказался в больнице в понедельник вечером. Коронавирус у бизнесмена был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Бриаторе просил и добился, чтобы его поместили в специальную палату, где пациенты платят за более качественное лечение. Отмечается, что это вызвало споры в больнице, так как эти палаты не подготовлены для лечения больных COVID-19, для них предусмотрено изолированное помещение. В связи с этим