В Honda назвали кандидата на замену Даниила Квята в AlphaTauri
В молодёжной программе Red Bull подрастает перспективный японский гонщик.
В молодёжной программе Red Bull подрастает перспективный японский гонщик.
Руководитель автоспортивного подразделения Honda Масаши Ямамото заявил, что хотел бы в ближайшем будущем увидеть 20-летнего Юки Цуноду в Формуле-1.
Японский гонщик выступает в этом году за Carlin в Формуле 2 и одержал одну победу — в воскресной гонке второго этапа на Сильверстоуне, а в чемпионате идёт четвёртым. Цунода мог бы заменить в AlphaTauri Даниила Квята, не лучшая форма которого уже привлекла внимание Хельмута Марко.
«Франц Тост утверждает, что Юки очень хорош, — цитирует Ямамото GrandPX. — В Red Bull его тоже хвалят. Цуноде всего 20, здорово, что в таком молодом возрасте он уже показывает такую скорость. Думаю, он следующий в очереди на повышение из программы Red Bull. Лиам Лоусон хорошо себя показывает в Формуле 3, но ему ещё рано переходить в Формулу 1. Я очень жду, что Цунода вскоре там окажется».