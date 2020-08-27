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01:25 (мск), источник: Autosport.com.ru

В Honda назвали кандидата на замену Даниила Квята в AlphaTauri

В молодёжной программе Red Bull подрастает перспективный японский гонщик.

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Руководитель автоспортивного подразделения Honda Масаши Ямамото заявил, что хотел бы в ближайшем будущем увидеть 20-летнего Юки Цуноду в Формуле-1.

Японский гонщик выступает в этом году за Carlin в Формуле 2 и одержал одну победу — в воскресной гонке второго этапа на Сильверстоуне, а в чемпионате идёт четвёртым. Цунода мог бы заменить в AlphaTauri Даниила Квята, не лучшая форма которого уже привлекла внимание Хельмута Марко.

«Франц Тост утверждает, что Юки очень хорош, — цитирует Ямамото GrandPX. — В Red Bull его тоже хвалят. Цуноде всего 20, здорово, что в таком молодом возрасте он уже показывает такую скорость. Думаю, он следующий в очереди на повышение из программы Red Bull. Лиам Лоусон хорошо себя показывает в Формуле 3, но ему ещё рано переходить в Формулу 1. Я очень жду, что Цунода вскоре там окажется».

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