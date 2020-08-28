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01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Квят ответит критикам в Спа? Иначе будет очень плохо

Гонка на легендарной трассе повлияет на будущее россиянина.

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Источник: Спорт-Экспресс

Любимый трек всех фанатов автогонок «Спа-Франкоршам» примет ближайший этап самого странного сезона «Формулы-1». Несмотря на необычные условия проведения чемпионата, Льюису Хэмилтону и «Мерседесам» все равно нет равных. Плотная борьба за спинами лидеров порой спасает скучные гонки, но и этого бывает недостаточно. «Гран-при Бельгии» должен исправить патовую ситуацию, ведь на этом опасном треке яркие гонки не редкость. Для нас же главной интригой станет выступление Даниила Квята, который попал под шквал критики за провальный старт сезона.

Ближневосточная концовка

На этой неделе организаторы «Формулы-1» объявили календарь на заключительную часть чемпионата. В ноябре после этапа в Имоле «Ф-1» отправится в Турцию на всеми любимый «Истамбул Парк». Турецкая трасса в 2000-х приняла лишь 7 гонок, но даже за такой недолгий срок успела навсегда остаться в сердцах пилотов и болельщиков. «Гран-при» на классном автодроме с легендарным скоростным 8-м поворотом станет украшением нынешнего года.

Вся концовка сезона пройдет на Ближнем Востоке. Бахрейну предоставили возможность принять у себя две гонки.

На «Сахире» еще не было скучных «Гран-при». Более того, второй этап в королевстве может пройти на треке с другой конфигурацией с минимальным количеством поворотов и длинными прямыми. На это будет точно интересно смотреть. Закрывать сезон будет уже привычная последняя гонка чемпионата многих лет «Гран-при Абу-Даби». Юбилейный сезон завершится 13 декабря, а пока нам предстоит последний летний этап года — «Гран-при Бельгии».

В память об Антуане Юбере

Пилоты «Формулы-1» и младших серий возвращаются на место гибели Антуана Юбера. В прошлом году француз во время гонки «Формулы-2» попал в фатальную аварию. Многие пилоты говорят, что им тяжело на «Спа-Франкоршам» даже спустя год. Перед «Гран-при» в память о Юбере будет организована минута молчания.

Но «Мерседес» в последний раз добивался успеха на «Спа-Франкоршам» в 2017-м году. Нельзя сказать, что трасса в Бельгии является «ахиллесовой пятой» команды Тото Вольфа, но для такого доминирующего коллектива два года без побед можно считать ударом по репутации. На этот раз у «серебряных стрел» есть все, чтобы оказаться на верхней ступеньке пьедестала, ведь прошлые триумфаторы из Италии растеряли свое главное преимущество.

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«Феррари» рушится на глазах. Провальная концепция болида вместе с внутренним конфликтом руководства с одним из пилотом когда-нибудь доведет ситуацию в «Скудерии» до точки кипения. Взрыв может произойти уже на «Гран-при Бельгии». Себастьян Феттель не ждет помощи от своего коллектива и уже сам выполняет роль стратега на гонку. Шарль Леклер, пусть и не ругается с командой, явно недоволен слабым болидом. Какую трагикомедию разыграет «Феррари» на этот раз?

«Ред Булл» все еще надеется побороться за чемпионский титул. Из ряда вон выходящая, но заслуженная победа Ферстаппена на «Гран-при 70-летия» придала большую мотивацию руководству «быков».

Макс опять попробует ввязаться в битву с «Мерседесами», но и на этот раз собственного мастерства недостаточно. Его партнер по команде Алекс Албон постарается провести уик-энд, который остановит слухи об его увольнении. В прошлом году ему удалась сильная дебютная гонка за «Ред Булл», в которой он совершил несколько дерзких обгонов.

Прорывное место Квята

Даниил Квят из-за провального старта сезона оказался в тупике. Тотальный проигрыш Гасли в квалификациях и по очкам разрушает надежды Квята на продолжение карьеры в «Формуле-1». Глава гоночной академии «Ред Булл» Хельмут Марко уже открыто критикует россиянина: «Даниил не показывает тех результатов, которые мы ожидаем». Спасти сезон могут только прорыв в квалификациях и стабильные положительные результаты в оставшихся уик-эндах.

На «Гран-при Бельгии» Квят рискует проиграть своему напарнику 10-ю субботнюю сессию подряд. Более того, усугубляет все тот факт, что россиянин на «Спа-Франкоршам» никогда не квалифицировался высоко. Однако в гонках Даниил выдавал мощные прорывы, которые позволяли заработать много очков. Бельгия может стать для Квята спасательным кругом, чтобы перезапустить свой сезон и начать выгрызать себе будущее в «Формуле-1».

Расписание уик-энда

28 августа, пятница.

12:00 Первая тренировка
16:0 Вторая тренировка.

29 августа, суббота.

13:00 Третья тренировка
16:00 Квалификация.

30 августа, воскресенье.

16:10 Гонка.

Спа-Франкоршам. Длина круга — 7004 м. Количество кругов — 44. Дистанция гонки — 308,176 км.

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