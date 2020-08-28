Квят ответит критикам в Спа? Иначе будет очень плохо
Гонка на легендарной трассе повлияет на будущее россиянина.
Гонка на легендарной трассе повлияет на будущее россиянина.
Любимый трек всех фанатов автогонок «Спа-Франкоршам» примет ближайший этап самого странного сезона «Формулы-1». Несмотря на необычные условия проведения чемпионата, Льюису Хэмилтону и «Мерседесам» все равно нет равных. Плотная борьба за спинами лидеров порой спасает скучные гонки, но и этого бывает недостаточно. «Гран-при Бельгии» должен исправить патовую ситуацию, ведь на этом опасном треке яркие гонки не редкость. Для нас же главной интригой станет выступление Даниила Квята, который попал под шквал критики за провальный старт сезона.
На этой неделе организаторы «Формулы-1» объявили календарь на заключительную часть чемпионата. В ноябре после этапа в Имоле «Ф-1» отправится в Турцию на всеми любимый «Истамбул Парк». Турецкая трасса в 2000-х приняла лишь 7 гонок, но даже за такой недолгий срок успела навсегда остаться в сердцах пилотов и болельщиков. «Гран-при» на классном автодроме с легендарным скоростным 8-м поворотом станет украшением нынешнего года.
На «Сахире» еще не было скучных «Гран-при». Более того, второй этап в королевстве может пройти на треке с другой конфигурацией с минимальным количеством поворотов и длинными прямыми. На это будет точно интересно смотреть. Закрывать сезон будет уже привычная последняя гонка чемпионата многих лет «Гран-при Абу-Даби». Юбилейный сезон завершится 13 декабря, а пока нам предстоит последний летний этап года — «Гран-при Бельгии».
Пилоты «Формулы-1» и младших серий возвращаются на место гибели Антуана Юбера. В прошлом году француз во время гонки «Формулы-2» попал в фатальную аварию. Многие пилоты говорят, что им тяжело на «Спа-Франкоршам» даже спустя год. Перед «Гран-при» в память о Юбере будет организована минута молчания.
Но «Мерседес» в последний раз добивался успеха на «Спа-Франкоршам» в 2017-м году. Нельзя сказать, что трасса в Бельгии является «ахиллесовой пятой» команды Тото Вольфа, но для такого доминирующего коллектива два года без побед можно считать ударом по репутации. На этот раз у «серебряных стрел» есть все, чтобы оказаться на верхней ступеньке пьедестала, ведь прошлые триумфаторы из Италии растеряли свое главное преимущество.
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Даниил Квят
На «Гран-при Бельгии» Квят рискует проиграть своему напарнику 10-ю субботнюю сессию подряд. Более того, усугубляет все тот факт, что россиянин на «Спа-Франкоршам» никогда не квалифицировался высоко. Однако в гонках Даниил выдавал мощные прорывы, которые позволяли заработать много очков. Бельгия может стать для Квята спасательным кругом, чтобы перезапустить свой сезон и начать выгрызать себе будущее в «Формуле-1».
Расписание уик-энда
28 августа, пятница.
12:00 Первая тренировка
16:0 Вторая тренировка.
29 августа, суббота.
13:00 Третья тренировка
16:00 Квалификация.
30 августа, воскресенье.
16:10 Гонка.