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18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Ферстаппен — лучший во второй практике Гран-при Бельгии, Риккардо — второй, Квят — 12-й

На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась вторая свободная практика Гран-при Бельгии.

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Источник: Reuters

Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, но из-за проблем с гидравлической системой ему пришлось завершить тренировку досрочно. Третьим стал лидер чемпионата мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время. Напарник Квята Пьер Гасли по итогам тренировки стал 10-м.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.43,744
2. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,048
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,096
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,390
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,393
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,418
7. Ландо Норрис («Макларен») — +0,424
8. Эстебан Окон («Рено») — +0,464
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,730
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,856
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,934
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,082
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,117
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,152
15. Шарль Леклер («Феррари») — +1,696
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,719
17. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,939
18. Николас Латифи («Уильямс») — +2,030
19. Ромен Грожан («Хаас») — +2,090
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,498.

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