Хэмилтон разгромил всех в Спа! Квят впервые в сезоне опередил напарника

Источник: AFP 2020

Пятый в сезоне поул Хэмилтона

Несмотря на то, что в пятничных тренировках быстрее всех был «Ред Булл», Максу Ферстаппену так и не удалось вмешаться в борьбу «Мерседесов» за поул-позицию. Правда, и этой борьбы толком не получилось: в первой же попытке Хэмилтон опередил Боттаса почти на 0,6 секунды, поскольку финн допустил небольшую помарку на выходе из «Ла Сурс». Ферстаппен же после первого быстрого круга оказался и вовсе четвёртым, уступив не только Льюису и Валттери, но и Даниэлю Риккардо на «Рено».

Во второй попытке Хэмилтон «снял» со своего времени ещё две десятых. Боттас тоже улучшил, но всё равно оказался в 0,5 секунды позади напарника. Удалось улучшить и Максу Ферстаппену, который в итоге поднялся на третью строчку, а вот Даниэль Риккардо прибавить не смог и бросил круг, тем не менее даже четвёртое место для гонщика «Рено» — отличный результат.

На пятой позиции квалифицировался Алекс Албон (уступил Ферстаппену 0,48 секунды), Эстебан Окон стал шестым, опередив Карлоса Сайнса, в то время как гонщики «Рейсинг Пойнт» провели лишь по одной попытке и остались на восьмом и девятом местах. Замкнул топ-10 Ландо Норрис.

Квят опередил Гасли

Даниил Квят впервые в сезоне опередил Пьера Гасли и завоевал лучший в этом году результат — 11-е место. Француз расположился рядом с напарником — на 12-й позиции, а вот позади гонщиков «Альфа Таури» — пара пилотов «Феррари». По ходу всего уик-энда «Скудерии» не хватало темпа, и в итоге Леклер с Феттелем остались лишь на 13-й и 14-й строчках. Себ и вовсе лишь в последний момент опередил Джорджа Расселла, в этот уик-энд вернувшегося в Q2.

Это была худшая квалификация «Феррари» в сезоне — ещё ни разу в этом году «Скудерия» не теряла обе машины уже во втором сегменте. Для Леклера это также худший результат в сезоне-2020, а Феттель выбывает в Q2 уже третью квалификацию подряд. «Если честно, я доволен своим кругом. Более того, 13-е место — это даже лучше, чем я ожидал. Наш темп в этот уик-энд действительно разочаровывает», — развёл руками Леклер.

«Альфа Ромео» и «Хаас» остались в Q1

Продолжаются проблемы у «Альфа Ромео» и «Хааса» — в третий раз в сезоне обе команды в полном составе выбыли уже в первом сегменте. 16-м квалифицировался Кими Райкконен, которому не хватило до выхода в Q2 лишь 0,09 секунды — их финн потерял на первом секторе. На 17-й позиции расположился Ромен Грожан, опередивший Антонио Джовинацци — итальянец ошибся в восьмом повороте и признал, что без этой помарки мог бы быть во втором сегменте.

19-е место занял Николас Латифи, а замкнул протоколы Кевин Магнуссен. Датчанин провёл очень хорошую вторую попытку, но в третьей вылетел с трассы и оказался в протоколах самым медленным. Датчанин признался, что рискнул в 15-м повороте, но перестарался. «Разрывы были минимальные, я должен был попробовать», — сказал он.

Гран-при Бельгии стартует в воскресенье 30 августа в 16:10 по московскому времени.