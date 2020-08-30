Роберт Шварцман: Наконец я вернулся на первое место
Российский гонщик прокомментировал свой успех в спринте Формулы-2 в Спа.
Российский гонщик прокомментировал свой успех в спринте Формулы-2 в Спа.
Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал свою победу в спринте Формулы-2 в Спа, благодаря которой вернулся на первое место в чемпионате и теперь опережает на 10 очков Каллума Илотта.
«Наконец я вернулся на первое место, впервые с этапа в Венгрии, — цитирует Шварцмана
Следующий, восьмой этап Формулы 2 состоится