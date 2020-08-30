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17:09 (мск), источник: Autosport.com.ru

Роберт Шварцман: Наконец я вернулся на первое место

Российский гонщик прокомментировал свой успех в спринте Формулы-2 в Спа.

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Источник: РИА "Новости"

Российский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал свою победу в спринте Формулы-2 в Спа, благодаря которой вернулся на первое место в чемпионате и теперь опережает на 10 очков Каллума Илотта.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наконец я вернулся на первое место, впервые с этапа в Венгрии, — цитирует Шварцмана пресс-служба SMP Racing. — Я очень счастлив и хочу сказать большое спасибо SMP Racing и команде. Они проделали великолепную работу, машина была хорошей весь уик-энд. Вчера я допустил ошибку, которая немного повлияла на результат. Сегодня же мне удался неплохой старт, и уже на выходе из первого поворота я был на третьей позиции. Ребята впереди меня ехали достаточно агрессивно, поэтому я решил вести себя с ними осторожнее. Они столкнулись, и я воспользовался этой возможностью, чтобы пройти их. После этого я сосредоточился на своем темпе и очень рад, что одержал победу и установил быстрейший круг в гонке».

Следующий, восьмой этап Формулы 2 состоится 4—6 сентября в Монце.

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