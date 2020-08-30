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18:01 (мск), источник: Autosport.com.ru

Льюис Хэмилтон победил на Гран При Бельгии, Даниил Квят — 11-й

Действующий чемпион мира Формулы-1 одержал пятую победу в семи проведенных гонках сезона-2020.

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Источник: AP 2020

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон одержал пятую победу в сезоне, 89-ю карьеру и четвертую на трассе Спа-Франкоршам, выиграв Гран При Бельгии.

Накануне в квалификации пилот Mercedes привез всем полсекунды и в воскресенье он продолжил свое доминирование. На старте и на рестарте на 14-м круге британец не оставил шансов преследователям во главе с напарником Валттери Боттасом и оба раза легко оторвался. Помешать выиграть Льюису могло лишь что-то непредвиденное, но оставшаяся часть дистанции прошла для него достаточно спокойно. К финишу Хэмилтон оторвался на восемь секунд от Боттаса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Боттас также не испытывал серьезной конкуренции со стороны ближайшего преследователя Макса Ферстаппена и привез гонщику Red Bull Racing семь секунд. Тем не менее, в чемпионате финский гонщик по-прежнему позади голландца и уступает ему три очка. Отрыв Хэмилтона вырос уже до 47 очков.

Лучшим из остальных на финише, как и в квалификации, стал гонщик Renault Даниэль Риккардо. Следом за австралийцем гонку завершил его напарник по команде Эстебан Окон, на последнем круге обогнавший Алекса Албона. Дополнили первую десятку Ландо Норрис, Пьер Гасли, Лэнс Стролл и Серхио Перес.

Российский гонщик Даниил Квят претендентовал на очки и до заключительной части дистанции шел десятым. Но за семь кругов до финиша его обогнал Гасли, и он в итоге стал 11-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

Финишную черту пересекли 17 пилотов. Антонио Джовинацци и Джордж Рассел сошли в столкновении на 10-м круге, а Карлос Сайнс не вышел на старт из-за поломки машины.

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