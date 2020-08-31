Шикарный обгон в Ф-1: напарника Квята почти вывезли в стену, но Пьер не убрал ногу с газа
Ну очень красивая борьба перед легендарной «Красной водой» в Спа.
Ну очень красивая борьба перед легендарной «Красной водой» в Спа.
Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли вполне заслуженно был признан болельщиками лучшим гонщиком на
Самый красивый обгон Гасли совершил, когда догнал Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт». Пьер сумел поравняться с соперником после выхода из первого поворота трассы. Перес сделал всё возможное, чтобы остановить оппонента: начал выжимать вправо и чуть не «вывез» в стену, однако Гасли не испугался и не снял ногу с педали газа.
Благодаря этому к легендарному повороту «Красная вода» Пьер подъехал уже на чуть более выгодной траектории — Перес признал поражение и пропустил «Альфа Таури» вперёд. Есть обгон!
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
«Мы ждали, что на первых трёх кругах будут проблемы, но всё вышло наоборот: у меня был сильный темп. Я сразу же начал атаковать. Думал, что окажусь в стене. Серхио — жёсткий гонщик, я знал это, но пошёл до конца», — заявил Гасли после финиша.
Когда Пьер разбирал эпизод в эфире Sky Sports и впервые увидел, насколько близко оказался к стене, то добавил: «Не знал, как много места у нас было… У меня был подход: “Я не могу подвинуться ещё дальше”. В этот момент, вероятно, мы были на скорости 280−300 км/ч. Серхио выжимал меня
Смелый обгон чуть не пошёл насмарку
Евгений Кустов