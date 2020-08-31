Хэмилтон побил ещё один рекорд Шумахера
Шестикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона серии Михаэля Шумахера по дистанции лидирования. После победы Хэмилтона на
Шестикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона серии Михаэля Шумахера по дистанции лидирования. После победы Хэмилтона на
Третье место в этом списке занимает четырёхкратный чемпион мира, действующий пилот Формулы-1 Себастьян Феттель — он лидировал 18 121 километр. В пятёрку сильнейших входят также Айртон Сенна и Ален Прост.
После победы на