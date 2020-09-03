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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клэр Уильямс покидает пост заместителя руководителя команды «Уильямс»

Клэр Уильямс покидает пост главы заместителя руководителя «Уильямса» после окончания Гран-при Италии в этот уик-энд, сообщается на сайте команды «Формулы-1».

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Источник: Спорт РИА Новости

Клэр Уильямс — дочь основателя «конюшни» Фрэнка Уильямса. Она начала работать в команде в 2002 году, в 2012-м Клэр вошла в совет директоров в должности коммерческого директора и директора по маркетингу, а в 2013 году была назначена на пост заместителя руководителя «Уильямса».

«Я приняла решение уйти из команды, чтобы дать компании Dorilton Capital возможность начать все заново в качестве нового владельца. Это было нелегкое решение, но я считаю, что оно правильное для всех участников. Мне выпала огромная честь расти в этой команде и в прекрасном мире “Формулы-1”. Я любила каждую минуту в команде и ​​всегда буду благодарна за предоставленные мне возможности. Но это также невероятно сложный вид спорта, и теперь я хочу посмотреть, что еще приготовил для меня этот мир. Важнее всего, я хочу проводить время со своей семьей», — сказала Клэр Уильямс.

«Уильямс» выступает в «Формуле-1» с 1977 года. Команда выиграла 114 Гран-при «Ф-1», а ее пилоты семь раз становились чемпионами мира. Свой последний на сегодняшний день Кубок конструкторов «Уильямс» завоевал в 1997 году.

Гран-при Италии, который состоится 4—6 сентября, станет последним для семьи Уильямс в «Формуле-1», чья команда в августе была продана американской частной инвестиционной компании Dorilton Capital.

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