Клэр Уильямс покидает пост заместителя руководителя команды «Уильямс»

Клэр Уильямс — дочь основателя «конюшни» Фрэнка Уильямса. Она начала работать в команде в 2002 году, в 2012-м Клэр вошла в совет директоров в должности коммерческого директора и директора по маркетингу, а в 2013 году была назначена на пост заместителя руководителя «Уильямса».

«Я приняла решение уйти из команды, чтобы дать компании Dorilton Capital возможность начать все заново в качестве нового владельца. Это было нелегкое решение, но я считаю, что оно правильное для всех участников. Мне выпала огромная честь расти в этой команде и в прекрасном мире “Формулы-1”. Я любила каждую минуту в команде и ​​всегда буду благодарна за предоставленные мне возможности. Но это также невероятно сложный вид спорта, и теперь я хочу посмотреть, что еще приготовил для меня этот мир. Важнее всего, я хочу проводить время со своей семьей», — сказала Клэр Уильямс.