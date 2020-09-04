Валттери Боттас: Пока мы не можем понять, почему у меня немеет нога в кокпите
Финский гонщик столкнулся с неожиданной проблемой в последних Гран При.
Финский гонщик столкнулся с неожиданной проблемой в последних Гран При.
По ходу Гран При Бельгии гонщик Mercedes Валттери Боттас пожаловался по радио, что его левая нога начинает терять чувствительность. Перед
«В 2017-м, когда я только пришёл в команду, у меня была такая же проблема, но тогда дело было в сиденье, — цитирует Валттери Crash.net. — Такие вещи не возникают из ниоткуда, это значит, что