Валттери Боттас: Пока мы не можем понять, почему у меня немеет нога в кокпите

По ходу Гран При Бельгии гонщик Mercedes Валттери Боттас пожаловался по радио, что его левая нога начинает терять чувствительность. Перед уик-эндом в Монце финн признался, что это произошло уже не в первый раз, но команда пока не нашла решения.

«В 2017-м, когда я только пришёл в команду, у меня была такая же проблема, но тогда дело было в сиденье, — цитирует Валттери Crash.net. — Такие вещи не возникают из ниоткуда, это значит, что где-то мне давит, а перегрузки только усиливают дискомфорт. Сложно сказать, как сильно это влияет на пилотаж, но к ошибкам может привести точно. Гонщику важно чувствовать себя в машине комфортно. Команда прислушивается ко мне, старается понять причину, но в Монце у нас пока нет решения. Нужно найти его как можно скорее, потому что я провожу в кокпите немало времени».