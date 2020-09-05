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17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Италии, Сайнс — третий, Квят — 11-й

В Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1.

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Источник: AP 2020

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место у его напарника Валттери Боттаса, тройку лучших неожиданно замкнул Карлос Сайнс на «Макларене».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят снова уступил в квалификации напарнику по команде — Пьеру Гасли. Россиянин примет старт с одиннадцатой позиции, в то время как француз стал десятым.

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Феррари» Себастьян Феттель не смог пробиться во второй сегмент квалификации, показав семнадцатое время.

Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.18,887
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,069
3. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,808
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,833
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,908
6. Ландо Норрис («Макларен») — +0,933
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,977
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,162
9. Александр Албон («Ред Булл») — +1,203
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,290

Не вышли в третий сегмент:

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,282
12. Эстебан Окон («Рено») — +1,347
13. Шарль Леклер («Феррари») — +1,386
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,039
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,686

Не вышли во второй сегмент:

16. Ромен Грожан («Хаас») — +2,252
17. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,264
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,319
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,700
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,830.

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