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5 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Хэмилтон проехал самый быстрый круг в истории «Формулы-1»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон установил рекорд «Формулы-1» по скорости преодоления круга.

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Источник: Спорт-Экспресс

Во время квалификации в Монце британец проехал круг за 1 минуту 18,887 секунды.

Средняя скорость Хэмилтона составляла 264,362 км/ч.

Предыдущий рекорд «Королевских гонок» также был установлен в Монце: 2 года назад гонщик «Феррари» Кими Райкконен преодолел круг за 1.19,119 со средней скоростью 263,587 км/ч. Предыдущий же рекорд был установлен Хуаном Пабло Монтойей в 2004 году.

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