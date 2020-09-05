Хэмилтон проехал самый быстрый круг в истории «Формулы-1»

Во время квалификации в Монце британец проехал круг за 1 минуту 18,887 секунды.

Предыдущий рекорд «Королевских гонок» также был установлен в Монце: 2 года назад гонщик «Феррари» Кими Райкконен преодолел круг за 1.19,119 со средней скоростью 263,587 км/ч. Предыдущий же рекорд был установлен Хуаном Пабло Монтойей в 2004 году.