Официально: Команда Renault сменит название в 2021 году

Концерн Renault подтвердил информацию , которая появилась перед началом гоночного уик-энда в Монце. С 2021 года заводская команда французской компании будет называться в честь спортивного бренда Alpine.

«Alpine — красивый, мощный и яркий бренд, который вызывает улыбку на лицах поклонников, — прокомментировал исполнительный директор концерна Renault Лука Де Мео. — Представляя Alpine, символ французского совершенства, в самых престижных автогонках в мире, мы продолжим борьбу автопроизводителей в обновленной Формуле 1. Alpine привнесет в Ф1 свои ценности: элегантность, изобретательность и смелость».

Руководитель команды Сирил Абитбуль добавил: «Эти перемены происходят в ключевой момент развития нашей команды и всей Формулы 1. Появление бренда Alpine добавит Ф1 новое значение, новые ценности, дух соперничества из других миров и французский креатив. Новый технический и финансовый регламенты создадут условия для более плотной борьбы и более справедливого распределения доходов. Ограничение бюджетов положит конец гонке расходов и позволит оценивать команды по их спортивным достижениям. Alpine займет свое место в Формуле 1 и будет бороться за победу».