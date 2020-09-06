Пьер Гасли впервые в карьере стал победителем Гран-при «Формулы-1»
ТАСС, 6 сентября. Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выиграл
ТАСС, 6 сентября. Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выиграл
Вторым стал испанец Карлос Сайнс («Макларен»), третьим — канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»). Партнер Гасли по «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят пришел к финишу девятым.
На 27-м круге гонка был приостановлена после аварии гонщика «Феррари», прошлогоднего победителя
Лидер чемпионата шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») получил 10-секундный штраф «стоп-энд-гоу» за заезд на
Для Гасли эта победа стала первой в карьере, а подиум — вторым. Ранее он приходил вторым на
Зачет пилотов продолжает возглавлять Хэмилтон, в активе которого 164 очка. На вторую строчку поднялся другой пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас (117), третьим идет Ферстаппен (110). Квят в третий раз в этом сезоне финишировал в очковой зоне и занимает 15-е место, набрав четыре балла.
Впервые с