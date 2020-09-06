Пьер Гасли впервые в карьере стал победителем Гран-при «Формулы-1»

Источник: AP 2020

Вторым стал испанец Карлос Сайнс («Макларен»), третьим — канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»). Партнер Гасли по «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят пришел к финишу девятым.

На 27-м круге гонка был приостановлена после аварии гонщика «Феррари», прошлогоднего победителя Гран-при Италии Шарля Леклера. Ранее из гонки выбыл его партнер по команде немец Себастьян Феттель, впервые с 1995 года по ходу гонки в Монце с трассы сошли оба гонщика «Феррари». Согласно новым правилам, гонка была возобновлена со стартовой решетки. Также заезд не сумели продолжить датчанин Кевин Магнуссен («Хаас») и идущий вторым в общем зачете нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Лидер чемпионата шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») получил 10-секундный штраф «стоп-энд-гоу» за заезд на пит-лейн под красный сигнал светофора, вследствие чего откатился с первого места в конец пелотона и сумел финишировать лишь седьмым.

Для Гасли эта победа стала первой в карьере, а подиум — вторым. Ранее он приходил вторым на Гран-при Бразилии — 2019. Гасли стал 109-м победителем гонки в истории «Формулы-1». Он также стал первым французом с 1996 года, кто сумел одержать победу на этапе. Тогда на Гран-при Монако лучшим стал Оливье Панис.

Положение в чемпионате

Зачет пилотов продолжает возглавлять Хэмилтон, в активе которого 164 очка. На вторую строчку поднялся другой пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас (117), третьим идет Ферстаппен (110). Квят в третий раз в этом сезоне финишировал в очковой зоне и занимает 15-е место, набрав четыре балла.