Даниил Квят проигнорировал сообщение команды о победе Пьера Гасли

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В закрытом парке после финиша Гран При Италии Даниил Квят поздравил Пьера Гасли с победой. Но вот в радиоэфире на круге возвращения в боксы он никак не отреагировал на сообщение об успехе напарника по команде.

«Девятое место, Даня, девятое место. К твоему сведению, Гасли выиграл гонку», — сказал гоночный инженер.

Квят ничего не ответил и вообще по ходу круга возвращения в боксы не сказал команде ни слова, в том числе не поздравил с победой. Интересно, что и в интервью после финиша Квят ограничился поздравлением Гасли, а о команде сказал лишь в контексте неудачной тактики.

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