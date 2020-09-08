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15:23 (мск), источник: Autosport.com.ru

Даниил Квят проигнорировал сообщение команды о победе Пьера Гасли

Фрагмент из радиоэфира AlphaTauri после финиша Гран При Италии.

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В закрытом парке после финиша Гран При Италии Даниил Квят поздравил Пьера Гасли с победой. Но вот в радиоэфире на круге возвращения в боксы он никак не отреагировал на сообщение об успехе напарника по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Девятое место, Даня, девятое место. К твоему сведению, Гасли выиграл гонку», — сказал гоночный инженер.

Квят ничего не ответил и вообще по ходу круга возвращения в боксы не сказал команде ни слова, в том числе не поздравил с победой. Интересно, что и в интервью после финиша Квят ограничился поздравлением Гасли, а о команде сказал лишь в контексте неудачной тактики.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Всё, что могло пойти не так в плане тактики — время выезда сейфти-кара, выбор шин — всё пошло не так. Это был наихудший сценарий, который мы обсуждали в субботу», — сказал Квят.

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