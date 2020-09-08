«Проехал бы быстрее, но ни о чем не жалею». Виталий Петров — о «Формуле-1» и автоспорте
В интервью ТАСС один из самых известных российских пилотов рассказал о том, чему его научила лучшая гоночная серия мира, когда его ждать за рулем «Камаза» в
В интервью ТАСС один из самых известных российских пилотов рассказал о том, чему его научила лучшая гоночная серия мира, когда его ждать за рулем «Камаза» в
Меньше месяца осталось до старта российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Этап в Сочи будет комментировать первый российский гонщик в истории «королевских гонок» Виталий Петров, которому сегодня исполнилось 36 лет. В интервью ТАСС один из самых известных российских пилотов рассказал о том, чему его научила лучшая гоночная серия мира, когда его ждать за рулем «Камаза» в
— Как проходит обычный день Виталия Петрова? Чем вы сейчас занимаетесь?
— Сейчас мы с семьей уехали в Республику Карелия, погулять, посмотреть на местную природу. Потом в планах Сочи. Думаю о продолжении карьеры. Либо это будет ралли, либо
— Вы ведь работали с молодыми пилотами в SMP Racing?
— Да, до кризиса, когда мог
— Как вам эта новая роль наставника? Трудно с молодыми гонщиками?
— Многие пилоты порой не понимают, что есть люди — тот же Миша Алешин, я, наши российские пилоты, которые
что-тозавоевывали в мире, что мы тоже проходили эту школу от начала и до конца, знаем это дело изнутри. Тут я не имею в виду Роберта, мы с ним неплохо сработались. И это не упрек в адрес молодых ребят, что они какие-топлохие, но в нашем спорте есть много нюансов — на трассе, в видении подготовки.
Никто не собирается учить молодых гонщиков, как нужно нажимать на педаль газа или тормоза, как крутить баранку. Речь идет о маленьких нюансах, которые могут в итоге привести к заветной мечте — попасть туда, куда они хотят: в «Формулу-1» или
Мне никто такого не подсказывал, мы с папой сами топтали эту дорожку, не зная, куда идем. И многие моменты допускали от незнания того, что нас может ждать, допускали ошибки. Мир гонок — это не просто сидеть за рулем. Чтобы добиться результата, нужно, чтобы все вокруг сошлось. Все нужно сделать правильно — как в гонках, так и в подготовке, и в жизни вне гонок.
— Что скажете про работу с Робертом?
— У нас не было никаких проблем, когда мы работали вместе. Результаты говорили сами за себя, он стал лидером чемпионата. Наверное, нужно у него спросить — нужны ли были ему те мои советы. (Смеется.) Но когда гонщик знает, что происходит, чувствует, что
— Сейчас поддерживаете общение со Шварцманом?
— Иногда общаемся, да, но не постоянно. На расстоянии сложно
— Когда нам ждать Роберта в «Формуле-1»?
— Сейчас в «Формуле-2» идет борьба как раз за место в «Формуле-1». Первая тройка пилотов очень сильная, тот же Мик Шумахер, эта фамилия на слуху у всех. Роберту сейчас главное — концентрироваться на своей работе и не думать ни о чем. Конечно, многие команды хотят заполучить того же Мика, который хоть и не первый год выступает в «Формуле-2», но заметно прибавил и едет хорошо, да и фамилия дает о себе знать.
О Шварцмане говорили еще тогда, когда он выступал в «Формуле-3», ехал очень хорошо. И сейчас он один из самых быстрых и разумных пилотов, я уверен, что очередь за ним стоит. Но и мест не так много, и конкурентов у Роберта много. Если Мик Шумахер выигрывает чемпионат, то стопроцентно попадает в «Формулу-1», а если выигрывает Роберт, а Мик станет вторым, то это пока не стопроцентная гарантия для нашего пилота. Но у всех, кто разбирается в скорости, у всех команд «Формулы-1» Роберт на заметке стоит на одном из первых мест.
— Что для вас было самым сложным в «Формуле-1»?
— Да, в принципе, ничего тяжелого не было, но «Формула-1» — это миллиметры, доли секунд. У меня был очень быстрый напарник — Роберт Кубица, который не один год провел в чемпионате и знал все досконально. «Формула-1» — это совсем другой мир, где возможностей в 50 раз больше, чем в обыкновенной машине или даже в «Формуле-2». Поймать ту скорость и нужные настройки было непросто, постоянно должен был быть анализ проделанной работы, заключение этой работы и подготовка к новому этапу. Это работа
— Если не говорить о подиумах, то что вам дало участие в «Формуле-1»?
— Это место, куда попадают не все, а всего лишь 20 пилотов в мире в течение одного года. Выступление в «Формуле-1» дало мне очень многое. Возможность учиться у лучших инженеров, общаться с механиками, разбираться в нюансах телеметрии, компьютерах, датчиках на машинах. Понимать и работать с таким большим количеством данных, в том числе и с человеческим фактором. Каждый датчик получает свою информацию — вращение колеса, работа подвески, работа оборотов двигателей. В команде каждый человек отвечает за
— Получается целая школа со множеством предметов.
— А это и есть школа. Мы ведь всю жизнь учимся. Сначала узнаем
— «Формула-1» скоро приедет в Сочи, планируете посетить
— Да, я там буду.
Думаю, что в связи с коронавирусной историей
автограф-сессиив этом году не будет, но однозначно сказать пока не могу, этот вопрос решаю не я. Я бы предложил такой вариант — чтобы пилоты вышли к трибунам, просто пообщались бы с болельщиками, раз уж гонка у нас пройдет со зрителями.
Я буду комментировать весь этап на «Матч ТВ», будем вести прямые эфиры по три раза в день.
— Как вам роль комментатора? Уверенно себя чувствуете?
— Конечно, это тоже определенная школа, в которой тоже нужно заново всему учиться. Я, наверное, не смогу так же превосходно, как Алексей Попов, рассказывать
— То есть стать именно постоянным комментатором вы бы не хотели?
— Почему бы нет, нужно попробовать, я только за. (Смеется.) Это интересно, даже болельщикам будет полезно разобраться в той или иной ситуации, которая сложилась на трассе, почему дали штрафы. Мне кажется, в студии должен быть ведущий и эксперт, который разбирает детали
— Не становится ли «Формула-1» скучной? Ведь чуть ли не с первого этапа в этом году все стало ясно.
— Болельщики должны понять, что каждый производитель, команда и каждый ее сотрудник хочет быть лучшим и идет к этому. «Мерседес» не выигрывал гонки до этого, и кому было до него дело? Сейчас команда на порядок превзошла всех, построила такую машину, которая способна побеждать, а Льюис Хэмилтон достиг невероятного успеха, он будет одним из величайших спортсменов мира наряду с Шумахером. Так и другим командам надо стремиться к тому же, становиться лучше. Машины не стоят на месте, они становятся быстрее, красивее, появляются
Конечно, всем, да и мне тоже, хочется большей конкуренции в чемпионате, интриги. Но я понимаю и производителей, которые не сидят на месте, а работают. Остальные должны подтягиваться.
— Кто для вас в этом сезоне главное открытие, прорыв, и главное разочарование?
— Ну с «Мерседесом» все понятно, это сверхубийственная сила, которая просто наповал сражает всех. Мне понравилось, что многие другие команды, которые потеряли темп на протяжении нескольких лет, сейчас улучшают свои позиции, возвращаются. Это, например, «Макларен», «Рено», за который я выступал. Очень рад, что «Рено» возвращается в эту группу, где порядка десяти машин находятся ближе, чем
Что касается разочарований… Мне который год подряд не нравится подход «Уильямса». Не знаю, как сказать, но они получаются самым слабым звеном — ужасно едут, проигрывают. И непонятно, для чего они выступают. У меня много вопросов, почему они так едут.
— В чем, на ваш взгляд, находит мотивацию Даниил Квят?
— Мотивация — это само учение, мы всегда учимся. Даже когда я был в слабой команде, в «Катерхэме», то смог настроить машину так, как мне было нужно. Надо было обогнать Хейкки Ковалайнена, и я перебрал множество вариантов, чтобы заставить машину работать так, как мне нужно.
Часами работал с
Второй момент — только сам Даня сможет рассказать обо всех нюансах, которые происходят в самой гонке, в квалификации. Их очень много. Есть условия, по которым пилот не вправе говорить, что там происходит. Я знаю, насколько в каждом
— Какие у вас остались мечты в автоспорте? Вы были на подиуме «Формулы-1», на подиуме
— Я не вижу сложностей, чтобы ехать и в
А в «Формуле-1»… Инженеры и так все знают. Все говорили, что, мол, жалко, что так сложилось, что не было у нас лучшей машины. И мы не смогли продолжить и в следующие годы показать, что не просто так шли сюда все эти годы.
— Если бы у вас появилась возможность начать свою карьеру заново, вы бы поменяли
— Гонщик в «Формуле-1», да и в любой другой категории, дай ему еще один круг на этой трассе — и он поедет еще быстрее. Всегда есть к чему стремиться, над чем работать, как и в жизни.
Всегда можно было сделать
Беседовала Полина Панина