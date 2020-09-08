Саймон Робертс назначен временным руководителем команды «Уильямс»

Источник: Спорт РИА Новости

Робертс будет руководить «Уильямсом» в связи с уходом Клэр Уильямс с поста заместителя руководителя команды.

Робертс ранее в текущем году был назначен в «Уильямс» на пост управляющего директора. До этого он работал в «Макларене» и «Форс Индии».

Гран-при Италии, который состоялся 4—6 сентября , стал последним в «Формуле-1» для семьи Уильямс, чья команда в августе была продана американской частной инвестиционной компании Dorilton Capital. Клэр Уильямс — дочь основателя «конюшни» Фрэнка Уильямса.