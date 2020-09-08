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18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саймон Робертс назначен временным руководителем команды «Уильямс»

Саймон Робертс временно занял пост руководителя «Уильямса», сообщается на официальном сайте команды «Формулы-1».

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Источник: Спорт РИА Новости

Робертс будет руководить «Уильямсом» в связи с уходом Клэр Уильямс с поста заместителя руководителя команды.

Робертс ранее в текущем году был назначен в «Уильямс» на пост управляющего директора. До этого он работал в «Макларене» и «Форс Индии».

Гран-при Италии, который состоялся 4—6 сентября, стал последним в «Формуле-1» для семьи Уильямс, чья команда в августе была продана американской частной инвестиционной компании Dorilton Capital. Клэр Уильямс — дочь основателя «конюшни» Фрэнка Уильямса.

«Уильямс» выступает в «Формуле-1» с 1977 года. Команда выиграла 114 Гран-при, а ее пилоты семь раз становились чемпионами мира. Свой последний на сегодняшний день Кубок конструкторов «Уильямс» завоевал в 1997 году.

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