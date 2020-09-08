Саймон Робертс назначен временным руководителем команды «Уильямс»
Саймон Робертс временно занял пост руководителя «Уильямса», сообщается на официальном сайте команды «Формулы-1».
Саймон Робертс временно занял пост руководителя «Уильямса», сообщается на официальном сайте команды «Формулы-1».
Робертс будет руководить «Уильямсом» в связи с уходом Клэр Уильямс с поста заместителя руководителя команды.
Робертс ранее в текущем году был назначен в «Уильямс» на пост управляющего директора. До этого он работал в «Макларене» и «Форс Индии».
«Уильямс» выступает в «Формуле-1» с 1977 года. Команда выиграла 114