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16:56 (мск), источник: Autosport.com.ru

McLaren предложила искусственно замедлить Mercedes

До 2022 года остановить Mercedes можно лишь одним способом, считает руководитель McLaren Андреас Зайдль.

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Руководитель McLaren Андреас Зайдль считает, что до глобальной смены регламента Формулы-1 в 2022 году команду Mercedes можно остановить лишь одним способом.

«Mercedes, конечно, заслуживает свои результаты. Но, к сожалению, их доминирование вредит зрелищности гонок, — цитирует Зайдля GrandPX. — Я уверен, что в 2022 году благодаря новому техническому регламенту и ограничению бюджетов конкуренция станет плотнее. Но единственный способ проводить зрелищные гонки в ближайшие полтора года — это искусственно замедлить Mercedes. Можно сделать реверсивную стартовую решетку. Такова реальность. Сомневаюсь, что эту проблему можно решить за счет новых шин и большего количества пит-стопов. Mercedes просто будут ехать на максимуме первые десять кругов и после пит-стопа будут возвращаться впереди».

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