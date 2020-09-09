McLaren предложила искусственно замедлить Mercedes
До 2022 года остановить Mercedes можно лишь одним способом, считает руководитель McLaren Андреас Зайдль.
До 2022 года остановить Mercedes можно лишь одним способом, считает руководитель McLaren Андреас Зайдль.
Руководитель McLaren Андреас Зайдль считает, что до глобальной смены регламента Формулы-1 в 2022 году команду Mercedes можно остановить лишь одним способом.
«Mercedes, конечно, заслуживает свои результаты. Но, к сожалению, их доминирование вредит зрелищности гонок, — цитирует Зайдля GrandPX. — Я уверен, что в 2022 году благодаря новому техническому регламенту и ограничению бюджетов конкуренция станет плотнее. Но единственный способ проводить зрелищные гонки в ближайшие полтора года — это искусственно замедлить Mercedes. Можно сделать реверсивную стартовую решетку. Такова реальность. Сомневаюсь, что эту проблему можно решить за счет новых шин и большего количества