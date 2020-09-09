McLaren предложила искусственно замедлить Mercedes

«Mercedes, конечно, заслуживает свои результаты. Но, к сожалению, их доминирование вредит зрелищности гонок, — цитирует Зайдля GrandPX. — Я уверен, что в 2022 году благодаря новому техническому регламенту и ограничению бюджетов конкуренция станет плотнее. Но единственный способ проводить зрелищные гонки в ближайшие полтора года — это искусственно замедлить Mercedes. Можно сделать реверсивную стартовую решетку. Такова реальность. Сомневаюсь, что эту проблему можно решить за счет новых шин и большего количества пит-стопов. Mercedes просто будут ехать на максимуме первые десять кругов и после пит-стопа будут возвращаться впереди».