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12:45 (мск), источник: ТАСС

Гонщик «Феррари» Феттель будет выступать за «Астон Мартин» в 2021 году

ТАСС, 10 сентября. Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель будет выступать за «Астон Мартин» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

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Источник: Reuters

Ранее стало известно, что мексиканец Серхио Перес по окончании сезона покинет команду «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона получит название «Астон Мартин». Еще одним пилотом команды является канадец Лэнс Стролл.

«Подписание контракта с Феттелем на сезон-2021 и дальше является четким заявлением о намерении команды стать одной из самых конкурентоспособных в «Формуле-1», — приводится комментарий пресс-службы «Рейсинг Пойнт».

«Я рад наконец-то поделиться этой захватывающей новостью о моем будущем, — сказал 33-летний Феттель. — Я очень горжусь тем, что в 2021 году стану гонщиком команды “Астон Мартин”. Для меня это новое приключение с поистине легендарной автомобильной компанией. Я впечатлен результатами, которых команда добилась в этом году, и верю, что будущее будет еще лучше».

Феттель выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он является четырехкратным чемпионом мира, все четыре титула он выиграл в составе «Ред Булл» (2010−2013), после чего перешел в «Феррари» в 2015 году. В мае стало известно, что итальянская команда не сумела договориться с Феттелем о новом контракте.

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