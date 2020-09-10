Гонщик «Феррари» Феттель будет выступать за «Астон Мартин» в 2021 году
ТАСС, 10 сентября. Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель будет выступать за «Астон Мартин» в 2021 году. Об этом сообщает
ТАСС, 10 сентября. Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель будет выступать за «Астон Мартин» в 2021 году. Об этом сообщает
Ранее стало известно, что мексиканец Серхио Перес по окончании сезона покинет команду «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона получит название «Астон Мартин». Еще одним пилотом команды является канадец Лэнс Стролл.
«Подписание контракта с Феттелем на сезон-2021 и дальше является четким заявлением о намерении команды стать одной из самых конкурентоспособных в «Формуле-1», — приводится комментарий
«Я рад
Феттель выступает в «Формуле-1» с 2007 года. Он является четырехкратным чемпионом мира, все четыре титула он выиграл в составе «Ред Булл» (2010−2013), после чего перешел в «Феррари» в 2015 году. В мае стало известно, что итальянская команда не сумела договориться с Феттелем о новом контракте.