Гонщик «Феррари» Феттель будет выступать за «Астон Мартин» в 2021 году

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Ранее стало известно, что мексиканец Серхио Перес по окончании сезона покинет команду «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона получит название «Астон Мартин». Еще одним пилотом команды является канадец Лэнс Стролл.

«Подписание контракта с Феттелем на сезон-2021 и дальше является четким заявлением о намерении команды стать одной из самых конкурентоспособных в «Формуле-1», — приводится комментарий пресс-службы «Рейсинг Пойнт».

«Я рад наконец-то поделиться этой захватывающей новостью о моем будущем, — сказал 33-летний Феттель. — Я очень горжусь тем, что в 2021 году стану гонщиком команды “Астон Мартин”. Для меня это новое приключение с поистине легендарной автомобильной компанией. Я впечатлен результатами, которых команда добилась в этом году, и верю, что будущее будет еще лучше».