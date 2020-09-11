Как девушка с американским акцентом спасла Даниила Квята от ошибки в Монце

«Три года назад я установил на нашем пит-уолле компьютерного помощника, который озвучивает все сообщения от FIA. Возможно, у Mercedes такого нет, иначе они бы знали о закрытии пит-лейна, — цитирует Уотсона PlanetF1.com. — Когда FIA объявляет, что пит-лейн закрыт, сообщение появляется только на третьей странице тайминга, но искусственный голос передаёт мне его по внутренней связи. Это голос девушки, у неё американский акцент. Когда объявили режим сейфти-кара, наши инженеры говорили, что нужно звать Квята на пит-стоп, но я услышал сообщение FIA и закричал “Нет, не заезжай, не заезжай, не заезжай!” На меня все посмотрели, и я объяснил, что въезд на пит-лейн закрыт. Так что мы остались на трассе. Но затем, когда заезжал Хэмилтон, я испугался, что облажался — спортивный директор совершил огромную ошибку! Такой команде, как Mercedes, не свойственны такие ошибки. Но я ещё раз посмотрел на экран, там было это сообщение, и я сказал: “Нет, нет, сейчас на 100% нельзя заезжать. Остаёмся на трассе”».