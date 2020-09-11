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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Боттас — лучший на второй тренировке Гран-при Тосканы, Квят — 15-й

На автодроме «Муджелло» завершилась вторая практика Гран-при Тосканы.

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Источник: AP 2020

Лучшее время по её итогам показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, второй результат у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Даниил Квят из «Альфа Таури» показал 15-е время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.

Формула-1. Гран-при Тосканы. Вторая практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,989
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,246
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,982
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,050
6. Эстебан Окон («Рено») — +1,126
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,209
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,255
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,396
10. Шарль Леклер («Феррари») — +1,411
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,473
12. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,509
13. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,662
14. Ландо Норрис («Макларен») — +1,669
15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,747
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,854
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,955
18. Николас Латифи («Уильямс») — +1,994
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,124
20. Ромен Грожан («Хаас») — +2,268.

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