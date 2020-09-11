«Ф-1» сообщила об одном положительном тесте на коронавирус за неделю
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Один случай заражения коронавирусом выявлен в «Формуле-1» за неделю, сообщает
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Один случай заражения коронавирусом выявлен в «Формуле-1» за неделю, сообщает
С 4 по 10 сентября было сделано 5589 тестов среди пилотов, представителей команд и персонала. Один тест дал положительный результат.
«Никакой другой информации FIA и “Формула-1” публиковать не станут. Результаты тестов будут публиковаться каждые семь дней», — отмечается в сообщении.
В пятницу в рамках девятого этапа чемпионата «Формулы-1»