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22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ф-1» сообщила об одном положительном тесте на коронавирус за неделю

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Один случай заражения коронавирусом выявлен в «Формуле-1» за неделю, сообщает пресс-служба чемпионата.

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Источник: Спорт РИА Новости

С 4 по 10 сентября было сделано 5589 тестов среди пилотов, представителей команд и персонала. Один тест дал положительный результат.

«Никакой другой информации FIA и “Формула-1” публиковать не станут. Результаты тестов будут публиковаться каждые семь дней», — отмечается в сообщении.

В пятницу в рамках девятого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Тосканы на итальянском автодроме «Муджелло» прошли две сессии свободных заездов. Этот этап стал первым в 2020 году, проведенным в присутствии зрителей. На трибуны допускаются 2880 человек в каждый из трех дней.

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