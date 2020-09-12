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18:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят — 12-й

На автодроме «Муджелло» завершилась квалификация Гран-при Тосканы Формулы-1.

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Источник: AP 2020

Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал двенадцатое время. Его напарник Пьер Гасли не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и стал шестнадцатым.

Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.15,144
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,365
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,810
5. Шарль Леклер («Феррари») — +1,126
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,167
7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,212
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,399
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,726
10. Эстебан Окон («Рено») — +1,153.

Не вышли в третий сегмент:

11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.16,640
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.16,854
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,854
14. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,858
15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.17,254.

Не вышли во второй сегмент:

16. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.17,125
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.17,220
18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.17,232
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.17,320
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,348.

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