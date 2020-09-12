Новым командам придётся заплатить $200 млн за участие в Формуле-1

Эту сумму разделят между остальными командами, чтобы компенсировать неизбежную потерю призовых нынешними участниками соревнований. Помимо этого, данный ход позволит избежать ситуаций, вроде той, что возникла с проектом US F1 перед стартом сезона-2010, который был закрыт ещё до старта чемпионата в связи с финансовыми трудностями.



«Думаю, эти 200 миллионов предназначены для того, чтобы убедиться, что в наш спорт придёт тот коллекьтв, который обладает всем необходимым для участия в чемпионате», — прокомментировал данную информацию Зак Браун.



При этом, по правилам, новая команда сможет избежать уплаты сбора, если остальные участники единогласно согласятся на это.