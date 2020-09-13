Гонка Гран-при Тосканы «Формулы-1» возобновлена после остановки из-за аварии
ТАСС, 13 сентября. Гонка девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» —
ТАСС, 13 сентября. Гонка девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» —
Гонка была остановлена на девятом круге, красный флаг был поднят для освобождения трассы от разбитых частей болидов. В аварии участвовали четыре пилота — испанец Карлос Сайнс — младший («Макларен»), итальянец Антонио Джовинацци («Феррари»), канадец Николас Латифи («Уильямс») и датчанин Кевин Магнуссен («Хаас»). Все самостоятельно покинули машины и не пострадали.
Пауза длилась более 20 минут. Во время нее завершил борьбу французский пилот «Рено» Эстебан Окон, на его машине возникли проблемы с тормозами.