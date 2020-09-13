Гонка Гран-при Тосканы «Формулы-1» возобновлена после остановки из-за аварии

Гонка была остановлена на девятом круге, красный флаг был поднят для освобождения трассы от разбитых частей болидов. В аварии участвовали четыре пилота — испанец Карлос Сайнс — младший («Макларен»), итальянец Антонио Джовинацци («Феррари»), канадец Николас Латифи («Уильямс») и датчанин Кевин Магнуссен («Хаас»). Все самостоятельно покинули машины и не пострадали.