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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Мику Шумахеру гарантировано место в Ф-1, если он закончит сезон Ф-2 в топ-3

Вероятность дебюта Мика Шумахера в Формуле-1 в сезоне-2021 ещё больше увеличилась после того, как он увеличил отрыв от преследователей по итогам второй гонки Формулы-2 в Муджелло, сообщает RaceFans.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, Мику гарантировано место в Формуле-1 в случае, если он закончит чемпионат в первой тройке личного зачёта.

По итогам этапа в Муджелло Шумахер увеличил преимущество от Каллума Айлотта в общем зачёте Формулы-2. Россиянин Роберт Шварцман, не набравший очков в Италии, откатился на четвёртую позицию, пропустив вперёд победителя спринтерской гонки Кристиана Лундгора. За три этапа до окончания сезона пилот программы «СМП Рейсинг» уступает Шумахеру 21 очко.

Формула-2. Общий зачёт по итогам этапа на «Муджелло»

1. Мик Шумахер — 161 очко
2. Каллум Айлотт — 153
3. Кристиан Лундгор — 145
4. Роберт Шварцман — 140
5. Никита Мазепин — 127
6. Юки Цунода — 123
7. Луи Делетраз — 122
8. Чжоу Гуаньюй — 108.

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