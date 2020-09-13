Хэмилтон увеличил отрыв от Боттаса до 55 очков, Квят обошёл Хюлькенберга

Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник, Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон, который после второго рестарта сумел опередить в борьбе за подиум Даниэля Риккардо из «Рено».



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал седьмым, Пьер Гасли сошёл на первом круге после аварии с участием Макса Ферстаппена, Кими Райкконена и Ромена Грожана.