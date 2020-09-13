2 аварии за 15 минут с семью разбитыми машинами, Квят финишировал 7-м. До финиша в Италии доехали лишь 12 болидов
Исторический и невероятно дикий
Исторический и невероятно дикий
Неделю назад на
Изначально этого этапа не было в календаре. Но
Дичь же началась на старте. Ферстаппен классно стартовал, мог обойти Хэмилтона, который сразу пропустил Боттаса, но внезапно «Ред Булл» голландца стал терять мощность. Его стали проезжать все подряд. После первого поворота он был уже вне десятки, Квят прошел Макса. А сзади у Гасли случился контакт с «Альфа Ромео», его машина подлетела. А в результате в гравие оказался не только Пьер, но еще и Ферстаппен, которого туда вынесли, и Грожан. Вот только Роман сумел вернуться на трассу, а прошлогодние партнеры по «Ред Буллу» закончили гонку.
Буквально через несколько десятков метров развернуло еще и Карлоса Сайнца, и об него сломал крыло Себастьян Феттель. Ему пришлось ехать на
Гонка рестартовала минут через 10, но всего лишь на несколько секунд. Боттас до последнего оттормаживался, ехал максимально медленно, что нетипично для старта с хода. В это время хвост пелотона по традиции начал набирать скорость. Привело это к тому, что Джовинацци на большой скорости прошел одного соперника и влетел в Кевина Магнуссена.
Выглядело это очень страшно. Несколько машин пострадало, сошли еще и Латифи, и Сайнс. А на трассе оказалось нереальное количество обломков. Гонку моментально прервали. Появились красные флаги. И 14 оставшихся болидов отправились на
Забавно, но пока машины были на
Хэмилтон на этот раз был резвее Боттаса и вернул себе лидерство. Квят же остался при своих. И долгое время на трассе была локальная борьба.
Скорее всего, ничего особенного в гонке не произошло бы. Разве что Албон продолжил бы свою борьбу за топ-3. Но тут на полном ходу вылетел с трассы Лэнс Стролл. Как здесь не поверить в карму. Неделю назад на подиуме стояли Гасли, Сайнс и Стролл. Здесь тупо все сошли. Авария канадца была очень жесткой. Болид развалился на части. Восстановлению он явно не подлежал, так еще и загорелся. Правда, после того, как Лэнс вылез из него. И вновь красные флаги. Честно говоря, такого в Ф-1 я не припомню. По крайней мере, в сухой гонке.
Пелотон, точнее его огрызок (12 машин), снова отправился на
Больше ничего особенного в гонке не происходило. Разве что Албон добился своего и опередил Риккьярдо в борьбе за подиум. Таец впервые в карьере финишировал в топ-3.
Квят не сумел пройти Норриса, но закончил гонку 7-м. Лучший результат в сезоне. И разом он набрал больше очков (6), чем за все предыдущие этапы (4). Правда, до партнера команды пропасть — у Гасли 43.
Вряд ли в ближайшие годы Ф-1 вернется в Мюджело. Есть более кассовые места. Но этот