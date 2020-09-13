2 аварии за 15 минут с семью разбитыми машинами, Квят финишировал 7-м. До финиша в Италии доехали лишь 12 болидов

Неделю назад на Гран-при Италии в Монце, казалось, творился реальный ад: полнейший провал «Феррари», остановка гонки, штраф Хэмилтону, победа Пьера Гасли, напарника Даниила Квята по «АльфаТаури». Но прошла неделя, команды переехали в Тоскану, на трассу в Мюджело, и здесь случилась гонка-катастрофа. Нет, не по содержанию, а по количеству крэшей и разлетающихся на куски болидов.

Изначально этого этапа не было в календаре. Но из-за пандемии решили привезти гонку в Тоскану. Трасса классная, скоростная, почему бы и нет?! В субботу в квалификации обошлось без неожиданностей. Хэмилтон забрал поул, Боттас за ним, Ферстаппен — третий. Квят не попал в третий сегмент, остался 12-м. Удивил провальчик Гасли. Неделю назад он был королем, а здесь даже не прошел во вторую часть.

Дичь же началась на старте. Ферстаппен классно стартовал, мог обойти Хэмилтона, который сразу пропустил Боттаса, но внезапно «Ред Булл» голландца стал терять мощность. Его стали проезжать все подряд. После первого поворота он был уже вне десятки, Квят прошел Макса. А сзади у Гасли случился контакт с «Альфа Ромео», его машина подлетела. А в результате в гравие оказался не только Пьер, но еще и Ферстаппен, которого туда вынесли, и Грожан. Вот только Роман сумел вернуться на трассу, а прошлогодние партнеры по «Ред Буллу» закончили гонку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFFBSHvq9QW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFFBSHvq9QW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFFBSHvq9QW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FORMULA 1® (@f1)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-13T13:29:51+00:00">13 Сен 2020 в 6:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Буквально через несколько десятков метров развернуло еще и Карлоса Сайнца, и об него сломал крыло Себастьян Феттель. Ему пришлось ехать на пит-стоп. А на трассе появился «сэйфти-кар».

Гонка рестартовала минут через 10, но всего лишь на несколько секунд. Боттас до последнего оттормаживался, ехал максимально медленно, что нетипично для старта с хода. В это время хвост пелотона по традиции начал набирать скорость. Привело это к тому, что Джовинацци на большой скорости прошел одного соперника и влетел в Кевина Магнуссена.

Выглядело это очень страшно. Несколько машин пострадало, сошли еще и Латифи, и Сайнс. А на трассе оказалось нереальное количество обломков. Гонку моментально прервали. Появились красные флаги. И 14 оставшихся болидов отправились на пит-лейн, как и неделю назад. Квяту вторая авария не особенно помогла, все происходило сзади. Он остался 9-м. Но второй крэш явно был не на пользу россиянину. Он стартовал на медиуме и точно не собирался так рано менять резину.

Забавно, но пока машины были на пит-лейне, случился еще один отказ. Перегрелись тормоза у Окона. И ко второму старту с места на трассе осталось только 17 болидов. К тому моменту гонщики преодолели только 10 кругов из 59.

Хэмилтон на этот раз был резвее Боттаса и вернул себе лидерство. Квят же остался при своих. И долгое время на трассе была локальная борьба. Какие-то обгоны были, но не за ключевые позиции. Албон пытался прорваться в тройку и был близок к этому. Но команда так поздно зазвала его на следующий пит-стоп, что впереди него оказались и Стролл, и Риккьярдо. В интернете сразу пошли шутки, что весь «Ред Булл» разъехался по домам после схода Ферстаппена.

Скорее всего, ничего особенного в гонке не произошло бы. Разве что Албон продолжил бы свою борьбу за топ-3. Но тут на полном ходу вылетел с трассы Лэнс Стролл. Как здесь не поверить в карму. Неделю назад на подиуме стояли Гасли, Сайнс и Стролл. Здесь тупо все сошли. Авария канадца была очень жесткой. Болид развалился на части. Восстановлению он явно не подлежал, так еще и загорелся. Правда, после того, как Лэнс вылез из него. И вновь красные флаги. Честно говоря, такого в Ф-1 я не припомню. По крайней мере, в сухой гонке.

Пелотон, точнее его огрызок (12 машин), снова отправился на пит-лейн. Там они простояли еще примерно полчаса. После этого мы увидели третий старт с места. Риккьярдо удалось пройти Боттаса. Но финн через круг прошел австралийца обратно. Хэмилтон в это время уже отъехал.

Больше ничего особенного в гонке не происходило. Разве что Албон добился своего и опередил Риккьярдо в борьбе за подиум. Таец впервые в карьере финишировал в топ-3.

Квят не сумел пройти Норриса, но закончил гонку 7-м. Лучший результат в сезоне. И разом он набрал больше очков (6), чем за все предыдущие этапы (4). Правда, до партнера команды пропасть — у Гасли 43.