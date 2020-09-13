Квят и ещё 11 пилотов получили предупреждения за действия на рестарте Гран-при Тосканы
Стюарды рассмотрели обстоятельства инцидента на первом рестарте
Стюарды рассмотрели обстоятельства инцидента на первом рестарте
По итогам заседания было принято решение выписать предупреждение сразу 12 пилотам — Кевину Магнуссену, Даниилу Квяту, Николасу Латифи, Александеру Албону, Лэнсу Строллу, Даниэлю Риккардо, Серхио Пересу, Ландо Норрису, Эстебану Окону, Джорджу Расселлу, Антонио Джовинацци и Карлосу Сайнсу.
Таким образом, в этом инциденте предупреждение не получили пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон (стюарды решили, что Боттас имел право диктовать темп пелотона до линии старт/финиш) и Шарль Леклер, лидировавшие в
Напомним, победу в