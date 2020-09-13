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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят и ещё 11 пилотов получили предупреждения за действия на рестарте Гран-при Тосканы

Стюарды рассмотрели обстоятельства инцидента на первом рестарте Гран-при Тосканы.

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Источник: Reuters

По итогам заседания было принято решение выписать предупреждение сразу 12 пилотам — Кевину Магнуссену, Даниилу Квяту, Николасу Латифи, Александеру Албону, Лэнсу Строллу, Даниэлю Риккардо, Серхио Пересу, Ландо Норрису, Эстебану Окону, Джорджу Расселлу, Антонио Джовинацци и Карлосу Сайнсу.

Таким образом, в этом инциденте предупреждение не получили пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон (стюарды решили, что Боттас имел право диктовать темп пелотона до линии старт/финиш) и Шарль Леклер, лидировавшие в Гран-при перед рестартом, а также Ромен Грожан, Кими Райкконен и Себастьян Феттель, которые замыкали пелотон после пит-стопов, вызванных стартовыми авариями.

Напомним, победу в Гран-при Тосканы одержал Льюис Хэмилтон.

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