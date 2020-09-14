Видео: Завал на рестарте в Муджелло с онборд-камер всех гонщиков
Ситуация на рестарте Гран При Тосканы с точки зрения каждого пилота.
Ситуация на рестарте Гран При Тосканы с точки зрения каждого пилота.
Гонка Формулы-1 в Тоскане ознаменовалась одним из самых больших завалов за последние пару лет. В конце пелотона столкнулись Николас Латифи, Карлос Сайнс, Кевин Магнуссен и Антонио Джовинацци.
Массовая авария стала следствием цепной реакции, произошедшей
Уже после завершения гонки 12 пилотов получили предупреждения.
Предлагаем взглянуть в видео, как выглядела ситуация перед рестартом с точки зрения каждого пилота.
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