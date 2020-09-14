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16:42 (мск), источник: Autosport.com.ru

Видео: Завал на рестарте в Муджелло с онборд-камер всех гонщиков

Ситуация на рестарте Гран При Тосканы с точки зрения каждого пилота.

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Источник: AFP 2020

Гонка Формулы-1 в Тоскане ознаменовалась одним из самых больших завалов за последние пару лет. В конце пелотона столкнулись Николас Латифи, Карлос Сайнс, Кевин Магнуссен и Антонио Джовинацци.

Массовая авария стала следствием цепной реакции, произошедшей из-за того, что гонщики из середины и конца пелотона взвинтили темп перед рестартом, тогда как лидер Валттери Боттас ехал медленно. Пелотон начал оттормаживаться и последствий избежать не удалось.

Уже после завершения гонки 12 пилотов получили предупреждения.

Предлагаем взглянуть в видео, как выглядела ситуация перед рестартом с точки зрения каждого пилота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Записи с онборд-камер расположены в порядке нахождения пилотов на трассе.

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