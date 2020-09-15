Фанаты Хэмилтона атаковали ФИА. Они отстаивают пропаганду Льюиса
Тысячи болельщиков «Формулы-1» написали посты в поддержку шестикратного чемпиона мира после обвинений Хэмилтона в незаконной политической рекламе на «Гран-при Тосканы».
Тысячи болельщиков «Формулы-1» написали посты в поддержку шестикратного чемпиона мира после обвинений Хэмилтона в незаконной политической рекламе на «Гран-при Тосканы».
Новость о возможных санкциях в отношении лидера чемпионата «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона за его поведение на «Гран-при Тосканы» вызвала бурную реакцию болельщиков в соцсетях. Тысячи поклонников британского пилота обвинили Международную автомобильную федерацию (ФИА) в расизме и двуличии. Некоторые из фанатов уверяют, что преследование Льюиса — это месть за критику организаторов гонки в Муджелло, которые спровоцировали массовую аварию после рестарта на пятом круге. Теперь накануне «Гран-при России» ФИА будет очень сложно наказать Хэмилтона без репутационных потерь.
Причиной для скандала стала новая футболка шестикратного чемпиона мира. На предыдущих этапах Хэмилтон появлялся на официальных мероприятиях в одежде с антирасистским лозунгом Black lives matter (жизни темнокожих имеют значение) вместо утвержденного для всех гонщиков слогана End racism (остановите расизм), и это сходило Льюису с рук. Но на сей раз на футболке Льюиса было написано: «Арестуйте копов, убивших Бреонну Тейлор». Кроме того, на спине гонщика был нанесен портрет темнокожей женщины со слоганом «Назовите ее имя». Хэмилтон засветился с этими надписями перед камерами на традиционной акции против расизма перед гонкой, а также во время своего телевизионного интервью после победного финиша и на подиуме.
Я хотел привлечь внимание к тому факту, что полицейские убивают людей.
Кто-тобыл убит на улице, кто-то— в собственном доме. А убийцы все еще ходят на свободе. Мы не можем молчать. Мы должны продолжать повышать осведомленность людей о том, что происходит.
Афроамериканка Бреонна Тейлор была убита в городе Луисвилл во время перестрелки в ее доме 13 марта. Стрельба началась после того, как ее сожитель открыл огонь по полицейским, проводившим обыск в связи с заявлением о торговле наркотиками. Стражи порядка начали стрелять в ответ, в результате чего темнокожая женщина получила восемь пуль и умерла от ран. Следствие по этому делу еще продолжается, и вина полицейских формально не доказана. Поэтому категоричность Хэмилтона вызвала отрицательную реакцию в ФИА. Против Льюиса открыто дисциплинарное дело — ему грозит штраф за политическую пропаганду.
Правила ФИА гласят, что пилоты не должны появляться на публике с рекламой, которая «носит политический или религиозный характер и наносит ущерб интересам ФИА». Проблема в том, что все акции в поддержку расового равноправия, которые вот уже четвертый месяц проходят в разных видах спорта, до сих пор квалифицировались не как политика, а как «борьба за гуманитарные ценности и права человека». До сих пор ни один спортсмен не был наказан за антирасистские выступления, хотя некоторые из них приводили к срыву запланированных соревнований и огромным убыткам для организаторов.
В частности,
Тем не менее, ФИА оказывается в сложной ситуации. Ведь еще в начале сезона, в том числе под нажимом Хэмилтона, федерация запустила акцию #WeRaceAsOne — одной из ее целью заявлено решение проблем расового неравенства. Активность Льюиса горячо поддержали промоутеры «Формулы-1» и руководство команды «Мерседес». Немецкая конюшня в знак солидарности с движением Black lives matter, перекрасила свои машины в черный цвет и одела пилотов в черные комбинезоны (несмотря на жалобы Валлтери Боттаса, что такая расцветка — не лучший выбор во время жарких дней). «Формула-1» внесла антирасистские акции в официальный тайминг «Гран-при», правда нежелание некоторых пилотов преклонять колено во время таких мероприятий постоянно вызывает нездоровый ажиотаж.
И вот после всех этих событий неожиданно становится известно о недовольстве ФИА антирасистской деятельностью Хэмилтона. Для многих поклонников британского пилота это стало настоящим шоком. Болельщики завалили ФИА в соцсетях гневными сообщениями. «Почему требование правосудия после гибели невинной девушки, убитой полицией, вдруг стало политическим посланием? — недоумевают болельщики. — Спасибо, что доказали, что #WeRaceAsOne — это не более, чем рекламный слоган».
«Это позор для ФИА. Там совершенно не понимают, что творят. Действия Хэмитона — это не политика, а основные права человека. Очевидно, многие недовольны тем, что темнокожий является лидером “Формулы-1”. Но вы не заставите Льюиса замолчать!», — подчеркивают фанаты. Некоторые из них уверяют, что слухи о неприятностях шестикратного чемпиона мира — это месть ФИА за жесткую критику Хэмилтона организаторов
«Пилоты могут говорить, что хотят. Но у нас тут 20 лучших гонщиков мира. Похожий рестарт был в “Формуле-3”, и юниоры с ним вполне справились безо всяких аварий», — оправдывается главный судья «Гран-при» Майкл Маси. По итогам разбора инцидента сразу 12 гонщиков, в том числе россиянин Даниил Квят, получили предупреждения. По мнению судей, все они двигались нестабильно, что и повлекло за собой завал. Однако у Хэмилтона по этому вопросу особое мнение. И это может стоить ему запрета на политические акции. Он удивительным образом может совпасть с отъездом «Формулы-1» из Европы, где движение Black lives matter пользуется большей поддержкой, чем в других
Олег Шамонаев