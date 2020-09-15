Фанаты Хэмилтона атаковали ФИА. Они отстаивают пропаганду Льюиса

Источник: AFP 2020

Новость о возможных санкциях в отношении лидера чемпионата «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона за его поведение на «Гран-при Тосканы» вызвала бурную реакцию болельщиков в соцсетях. Тысячи поклонников британского пилота обвинили Международную автомобильную федерацию (ФИА) в расизме и двуличии. Некоторые из фанатов уверяют, что преследование Льюиса — это месть за критику организаторов гонки в Муджелло, которые спровоцировали массовую аварию после рестарта на пятом круге. Теперь накануне «Гран-при России» ФИА будет очень сложно наказать Хэмилтона без репутационных потерь.

Убийцы все еще ходят на свободе

Причиной для скандала стала новая футболка шестикратного чемпиона мира. На предыдущих этапах Хэмилтон появлялся на официальных мероприятиях в одежде с антирасистским лозунгом Black lives matter (жизни темнокожих имеют значение) вместо утвержденного для всех гонщиков слогана End racism (остановите расизм), и это сходило Льюису с рук. Но на сей раз на футболке Льюиса было написано: «Арестуйте копов, убивших Бреонну Тейлор». Кроме того, на спине гонщика был нанесен портрет темнокожей женщины со слоганом «Назовите ее имя». Хэмилтон засветился с этими надписями перед камерами на традиционной акции против расизма перед гонкой, а также во время своего телевизионного интервью после победного финиша и на подиуме.

Я хотел привлечь внимание к тому факту, что полицейские убивают людей. Кто-то был убит на улице, кто-то — в собственном доме. А убийцы все еще ходят на свободе. Мы не можем молчать. Мы должны продолжать повышать осведомленность людей о том, что происходит. Льюис Хэмилтон пилот «Формулы-1»

Афроамериканка Бреонна Тейлор была убита в городе Луисвилл во время перестрелки в ее доме 13 марта. Стрельба началась после того, как ее сожитель открыл огонь по полицейским, проводившим обыск в связи с заявлением о торговле наркотиками. Стражи порядка начали стрелять в ответ, в результате чего темнокожая женщина получила восемь пуль и умерла от ран. Следствие по этому делу еще продолжается, и вина полицейских формально не доказана. Поэтому категоричность Хэмилтона вызвала отрицательную реакцию в ФИА. Против Льюиса открыто дисциплинарное дело — ему грозит штраф за политическую пропаганду.

Нездоровый ажиотаж

Правила ФИА гласят, что пилоты не должны появляться на публике с рекламой, которая «носит политический или религиозный характер и наносит ущерб интересам ФИА». Проблема в том, что все акции в поддержку расового равноправия, которые вот уже четвертый месяц проходят в разных видах спорта, до сих пор квалифицировались не как политика, а как «борьба за гуманитарные ценности и права человека». До сих пор ни один спортсмен не был наказан за антирасистские выступления, хотя некоторые из них приводили к срыву запланированных соревнований и огромным убыткам для организаторов.

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В частности, американо-японская теннисистка Наоми Осака в августе сорвала целый игровой день на турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке, но была поддержана руководством WTA и теннисной ассоциации США. На матчи US Open Осака выходила в масках с именами темнокожих американцев, ставших жертвами полиции, в том числе с именем Бреонны Тейлор. В Муджелло Хэмилтон признал, что именно Осака вдохновила его на новую акцию. Правда, сама Наоми была более осторожна, и не призывала никого арестовывать и не называла полицейских убийцами.

Тем не менее, ФИА оказывается в сложной ситуации. Ведь еще в начале сезона, в том числе под нажимом Хэмилтона, федерация запустила акцию #WeRaceAsOne — одной из ее целью заявлено решение проблем расового неравенства. Активность Льюиса горячо поддержали промоутеры «Формулы-1» и руководство команды «Мерседес». Немецкая конюшня в знак солидарности с движением Black lives matter, перекрасила свои машины в черный цвет и одела пилотов в черные комбинезоны (несмотря на жалобы Валлтери Боттаса, что такая расцветка — не лучший выбор во время жарких дней). «Формула-1» внесла антирасистские акции в официальный тайминг «Гран-при», правда нежелание некоторых пилотов преклонять колено во время таких мероприятий постоянно вызывает нездоровый ажиотаж.

Не более, чем рекламный слоган

И вот после всех этих событий неожиданно становится известно о недовольстве ФИА антирасистской деятельностью Хэмилтона. Для многих поклонников британского пилота это стало настоящим шоком. Болельщики завалили ФИА в соцсетях гневными сообщениями. «Почему требование правосудия после гибели невинной девушки, убитой полицией, вдруг стало политическим посланием? — недоумевают болельщики. — Спасибо, что доказали, что #WeRaceAsOne — это не более, чем рекламный слоган».

«Это позор для ФИА. Там совершенно не понимают, что творят. Действия Хэмитона — это не политика, а основные права человека. Очевидно, многие недовольны тем, что темнокожий является лидером “Формулы-1”. Но вы не заставите Льюиса замолчать!», — подчеркивают фанаты. Некоторые из них уверяют, что слухи о неприятностях шестикратного чемпиона мира — это месть ФИА за жесткую критику Хэмилтона организаторов из-за массовой аварии на пятом круге «Гран-при Тосканы». Льюис заявил, что в этом завале виноват водитель машины безопасности, который слишком резко покинул трассу. «Ради красивого шоу жизни пилотов подвергли опасности», — отметил пилот «Мерседеса».

«Пилоты могут говорить, что хотят. Но у нас тут 20 лучших гонщиков мира. Похожий рестарт был в “Формуле-3”, и юниоры с ним вполне справились безо всяких аварий», — оправдывается главный судья «Гран-при» Майкл Маси. По итогам разбора инцидента сразу 12 гонщиков, в том числе россиянин Даниил Квят, получили предупреждения. По мнению судей, все они двигались нестабильно, что и повлекло за собой завал. Однако у Хэмилтона по этому вопросу особое мнение. И это может стоить ему запрета на политические акции. Он удивительным образом может совпасть с отъездом «Формулы-1» из Европы, где движение Black lives matter пользуется большей поддержкой, чем в других странах-организаторах «Гран-при».