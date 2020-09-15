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18:01 (мск), источник: ТАСС

В Сочи во время Гран-при России «Формулы-1» организуют мониторинг эпидобстановки

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Сочи будут мониторить эпидемиологическую обстановку и выполнение рекомендаций Роспотребнадзора во время проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который пройдет на курорте с 24 по 27 сентября. Об этом сообщила ТАСС директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

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Источник: РИА "Новости"

«В Сочи создается городской оперативный штаб, сформированный из представителей администрации города и силового блока, а также руководителей коммунальных предприятий. В дни гонок главная задача этого штаба — слаженная работа всех служб, обеспечивающих безопасность, надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к треку, работу общественного транспорта, бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры. Дежурные штаба будут вести постоянный мониторинг, в том числе на предприятиях торговли и общественного питания по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора», — рассказала Батяйкина.

Она отметила, что проведение соревнований требует от городских властей тщательной подготовки. Это обусловлено международным статусом мероприятия и большим количеством ожидаемых гостей в Сочи.

В пресс-службе администрации города сообщили также, что глава курорта Алексей Копайгородский поручил мобилизовать все муниципальные службы для обеспечения необходимого санитарного состояния и благоустройства территорий проведения крупных мероприятий, которые ожидаются в ближайшее время. Кроме Гран-при России в Сочи готовятся к проведению джазового фестиваля Игоря Бутмана и Всероссийского форума журналистов «Вся Россия».

Гран-при России «Формула-1» в Сочи пройдет в присутствии зрителей, такое решение было принято после согласования со всеми заинтересованными сторонами: правительством РФ, руководством «Формулы-1» и организаторами этапа. Гран-при России проводится с 2014 года, контракт на проведение гонки в Сочи рассчитан до 2025 года.

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