Снова поворот: какие сюрпризы готовит гоночный уикенд «Формулы-1» в Сочи

Источник: AP 2020

После серии европейских этапов «Формула-1» переезжает в Россию. С 24 по 27 сентября Сочи в седьмой раз подряд примет этап Гран-при. «Сочи Автодром» — одна из самых необычных трасс, считают опрошенные «Известиями» эксперты. На ней вообще нет подъемов и спусков, но комбинация поворотов делает ее весьма непростой для пилотов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c8a40f7d2489f71df820" data-vnd="c8a40f7d2489f71df820" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c8a40f7d2489f71df820" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках Гран-при России также состоится этап молодежного чемпионата «Формулы-2», где в этом году за титул борются сразу два российских пилота — Роберт Шварцман и Никита Мазепин. Для зрителей запланирована обширная развлекательная программа, в том числе концерты Земфиры, Therr Maitz и Tesla Boy, выступления известных диджеев, а также фестиваль драйва и моторов.

Олимпийское наследие

В «Формуле-1» принято делить треки на «временные городские» и «загородные стационарные». Однако автодром в Сочи не попадает ни в одну из этих категорий. Он был сооружен в 2014 году сразу после окончания зимней Олимпиады и в известном смысле является частью наследия сочинских Игр. Трасса проложена вокруг ледовых дворцов спорта, большинство из которых продолжают функционировать — попасть на эти арены можно через перекинутые над асфальтовым полотном пешеходные мостки.

То есть, с одной стороны, в Сочи нет ограничений по безопасности, которые неизбежно присутствуют на всех городских трассах, с другой — полет фантазии конструктора Германа Тильке всё же учитывал олимпийские сооружения и вариантов для размещения боксов с трибунами было не так много. Одна из важных особенностей трека — полное отсутствие подъемов и спусков.

— Не встречал профессиональных гонщиков, которые считают «Сочи Автодром» скучной трассой, — рассказал «Известиям» первый российский пилот «Формулы-1», призер знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана» Виталий Петров. — Я бы назвал ее сложной. Проехать идеальный круг там дано не каждому. Она широкая, гладкая. Надо на 100% использовать всю ее ширину и повороты, чтобы показать достойное время. К тому же с каждым кругом, оттого что на трассе проходит мало соревнований, она становится всё быстрее. Да, в Сочи нет подъемов и спусков, как в Спа, но пилотам нравится там гонять.

Что делает «Сочи Автодром» таким интересным и непростым треком? Это комбинация поворотов. Карлос Сайнс-младший пилот «Макларена»

Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший обратил внимание на то, что все повороты «Сочи Автодрома» сочетаются и представляют собой единое целое.

— Что делает «Сочи Автодром» таким интересным и непростым треком? Это комбинация поворотов, — приводит пресс-служба АНО «Росгонки» слова Карлоса Сайнса. — Первый сектор очень быстрый, возможно, один из самых быстрых в календаре. Для него необходимо устанавливать немного другие настройки болида. Есть последний сектор, он очень извилистый, с отрицательным уклоном, в нем много приходится атаковать поребрики. Достаточно сложно проехать этот круг без ошибок. Он непростой, но интересный.

Гран-при России в Сочи. | Источник: РИА

Хорошая погода или первый дождь

Кроме того, ширина трассы предоставляет много возможностей для обгонов. Так что многочисленных рестартов, как на Гран-при Тосканы, в Сочи точно не предвидится. После инцидентов в Муджелло боссы королевской серии попали под огонь критики и теперь будут очень осторожны.

— Каждый год мы так или иначе общаемся с пилотами «Формулы-1», они уже изучили наш трек вдоль и поперек и составили крайне положительное мнение о его конфигурации, — рассказывал в интервью «Известиям» гендиректор АНО «Росгонки», промоутер этапа Алексей Титов. — С удовольствием приезжают в Сочи, тем более что последние пару лет гонка всегда была насыщена событиями. А молодежные серии так вообще всегда проходят очень ярко. Я тоже гонщик и могу отметить, что наш автодром техничный и имеет много обгонных возможностей, мне нравится не то что гонять, а даже просто инспектировать трассу на safety car.

В конце сентября на Черноморском побережье Кавказа не бывает экстремальных температур, да и вероятность дождя не слишком высока — в Сочи еще не было ни одной дождевой гонки. Всё это существенно ограничивает тактические возможности команд и делает соперничество с «Мерседесом» весьма проблематичным. Немецкая команда выиграла все шесть предыдущих Гран-при России, но это не означает, что победная серия Хэмилтона обязательно продолжится и сейчас. Все-таки нынешний сезон особенный: до финиша может добраться только 12 машин, шанс выиграть гонку также имеет пилот «Альфа Таури» (успех Пьера Гасли в Монце), да и «Макларен» и «Рено» вновь борются за подиумы…

Виталий Петров отметил, что российский этап Гран-при — большое событие для отечественных болельщиков «Королевских гонок».

— Многие российские любители автоспорта, мечтающие побывать на «Формуле-1», но по финансовым или иным причинам не имеющие возможности отправиться на этап в Европу, получают возможность вживую проследить за гонками. Поэтому атмосфера на трибунах действительно особенная, — пояснил он.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса особое значение имеет вопрос безопасности болельщиков. Для зрителей и участников «Формулы-1» откроют семь контрольно-пропускных пунктов. Во время Гран-при на каждом из них будут дежурить специалисты-медики.