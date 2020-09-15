Снова поворот: какие сюрпризы готовит гоночный уикенд «Формулы-1» в Сочи
Российская трасса — одна из самых необычных в «Королевских гонках», отмечают эксперты.
Российская трасса — одна из самых необычных в «Королевских гонках», отмечают эксперты.
После серии европейских этапов «Формула-1» переезжает в Россию. С 24 по 27 сентября Сочи в седьмой раз подряд примет этап
В рамках
В «Формуле-1» принято делить треки на «временные городские» и «загородные стационарные». Однако автодром в Сочи не попадает ни в одну из этих категорий. Он был сооружен в 2014 году сразу после окончания зимней Олимпиады и в известном смысле является частью наследия сочинских Игр. Трасса проложена вокруг ледовых дворцов спорта, большинство из которых продолжают функционировать — попасть на эти арены можно через перекинутые над асфальтовым полотном пешеходные мостки.
То есть, с одной стороны, в Сочи нет ограничений по безопасности, которые неизбежно присутствуют на всех городских трассах, с другой — полет фантазии конструктора Германа Тильке всё же учитывал олимпийские сооружения и вариантов для размещения боксов с трибунами было не так много. Одна из важных особенностей трека — полное отсутствие подъемов и спусков.
— Не встречал профессиональных гонщиков, которые считают «Сочи Автодром» скучной трассой, — рассказал «Известиям» первый российский пилот «Формулы-1», призер знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана» Виталий Петров. — Я бы назвал ее сложной. Проехать идеальный круг там дано не каждому. Она широкая, гладкая. Надо на 100% использовать всю ее ширину и повороты, чтобы показать достойное время. К тому же с каждым кругом, оттого что на трассе проходит мало соревнований, она становится всё быстрее. Да, в Сочи нет подъемов и спусков, как в Спа, но пилотам нравится там гонять.
Что делает «Сочи Автодром» таким интересным и непростым треком? Это комбинация поворотов.
Испанский пилот «Макларена» Карлос
— Что делает «Сочи Автодром» таким интересным и непростым треком? Это комбинация поворотов, — приводит
Кроме того, ширина трассы предоставляет много возможностей для обгонов. Так что многочисленных рестартов, как на
— Каждый год мы так или иначе общаемся с пилотами «Формулы-1», они уже изучили наш трек вдоль и поперек и составили крайне положительное мнение о его конфигурации, — рассказывал в интервью «Известиям» гендиректор АНО «Росгонки», промоутер этапа Алексей Титов. — С удовольствием приезжают в Сочи, тем более что последние пару лет гонка всегда была насыщена событиями. А молодежные серии так вообще всегда проходят очень ярко. Я тоже гонщик и могу отметить, что наш автодром техничный и имеет много обгонных возможностей, мне нравится не то что гонять, а даже просто инспектировать трассу на safety car.
В конце сентября на Черноморском побережье Кавказа не бывает экстремальных температур, да и вероятность дождя не слишком высока — в Сочи еще не было ни одной дождевой гонки. Всё это существенно ограничивает тактические возможности команд и делает соперничество с «Мерседесом» весьма проблематичным. Немецкая команда выиграла все шесть предыдущих
Виталий Петров отметил, что российский этап
— Многие российские любители автоспорта, мечтающие побывать на «Формуле-1», но по финансовым или иным причинам не имеющие возможности отправиться на этап в Европу, получают возможность вживую проследить за гонками. Поэтому атмосфера на трибунах действительно особенная, — пояснил он.
Олег Шамонаев, Тимур Ганеев